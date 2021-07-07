FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

Душные хроники. Главный петербургский синоптик рассказал, когда в город придут дожди

Прогноз погоды в Петербурге на неделю

Второй месяц лета в Петербурге держит июньский курс высоких температур и до конца недели не собирается сдавать позиции. Но шанс услышать стук дождя всё-таки есть.

О предварительном прогнозе на ближайшие дни «Фонтанке» сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 7 июля. Тех, кто рассчитывает на скорое похолодание, обнадёжить нечем: до конца недели в городе будет жарко. Понедельник, скорее всего, также будет располагать к пляжному отдыху.

Вероятность сильных дождей стремится к нулю. В четверг, 8 июля, покапать может разве что только на западе Ленинградской области. 9-го числа, возможно, что и в Петербурге, но в целом осадки маловероятны.

«Рассчитываем, что 13–14 июля должны подойти зоны с осадками. Там уже, наверное, будет посерьёзнее: не только кратковременные дожди, но также ливни, грозы», — говорит Колесов.

Жара между тем существенно спадать не будет. Дожди в связке с западными ветрами и циклонами могут добавить свежести и сбить несколько градусов: с 30 примерно до 25. Большей прохлады пока не ждут, прогноз могут уточнить с учётом устойчивого стояния атмосферного фронта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Семён Лобкотрясов
- Посмотри в окно. Какое время года?
- Лето
- Ну какое же это лето? Снег лежит, дети на санках катаются. Разве это лето?
- Вот такое хреновое лето!
Alkaline
Отличное лето!
266112960
Выходишь утром в деревне на участок и думаешь, за что нам все это. Яркое солнце слепит глаза, ни облачка на небе, трава выжжена, атакуют слепни.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний