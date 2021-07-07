Душные хроники. Главный петербургский синоптик рассказал, когда в город придут дожди

О предварительном прогнозе на ближайшие дни «Фонтанке» сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 7 июля. Тех, кто рассчитывает на скорое похолодание, обнадёжить нечем: до конца недели в городе будет жарко. Понедельник, скорее всего, также будет располагать к пляжному отдыху.



Вероятность сильных дождей стремится к нулю. В четверг, 8 июля, покапать может разве что только на западе Ленинградской области. 9-го числа, возможно, что и в Петербурге, но в целом осадки маловероятны.



«Рассчитываем, что 13–14 июля должны подойти зоны с осадками. Там уже, наверное, будет посерьёзнее: не только кратковременные дожди, но также ливни, грозы», — говорит Колесов.

