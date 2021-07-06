Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», вечером 6 июля автомобиль «Форд» сбил горожанку на электросамокате, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Уточкина.
Судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе, не притормозив перед «зеброй», женщина в платье выехала на дорогу, в результате чего оказалась на асфальте. Автомобилист тут же выбежал из салона и направился к ней, но пострадавшая смогла встать на ноги самостоятельно.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
По данным «Фонтанки», петербурженка была на электросамокате не одна — с ней ехал ребёнок. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.