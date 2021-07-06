На грани красной зоны. Для россиян ужесточились условия въезда на популярные курорты

Подъем заболеваемости коронавирусом в России заставил другие страны вводить дополнительные требования для туристов. Европейские государства, чуть приоткрывшие было границы, снова вешают на них замок. Против общего тренда готова идти только Португалия.

По данным федерального оперштаба, 5 июля в России 23 378 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Это в два раза больше, чем месяц назад. Убавил «очков» в глазах иностранных держав и тот факт, что около 400 финских фанатов сдали положительный тест на COVID-19 после поездки на Евро-2020 в Петербурге. Причем вирус оказался «дельта»-вариантом SARS-CoV-2.



Одной из первых на ухудшение эпидемиологической ситуации отреагировала Греция. Если ранее страна была готова принимать без ПЦР вакцинированных россиян, то теперь их ждет двойное тестирование.

С 30 июня все путешественники из России старше 12 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда, или экспресс-тест (за 48 часов до въезда). По прибытии также будет проводиться обязательное экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян старше 12 лет. Сам анализ бесплатен, но до получения результата покинуть аэропорт нельзя. При положительном тесте туристы помещаются в карантинный отель за счет правительства Греции.

Рост заболеваемости коронавирусом в России также заставил пересмотреть условия въезда власти Болгарии. Сейчас наша страна находится в «оранжевой» зоне.

С 8 июля отрицательный ПЦР-тест станет обязательным для всех россиян старше 12 лет, включая тех, кто прошел вакцинацию. Анализ должен быть проведен за 72 часа до въезда.

Если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.



Сдавать ПЦР придется и при поездке в Тунис. С 1 июля такой процедуре подвергаются все самостоятельные иностранные туристы старше 12 лет, включая вакцинированных. Для организованных путешественников правила вступят в силу с 10 июля. Анализ нужно сделать не ранее чем за 72 часа до поездки. Напомним, только в июне Тунис освободил от ПЦР вакцинированных туристов и тех, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до прибытия.

Марокко переместило Россию из стран группы «А» в группу «В». С 6 июля путешественникам придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда. Но в этом случае сертификат о вакцинации все-таки дает бонусы. Те, кто не сделал прививку, должны соблюдать 10-дневный карантин за свой счет в местах, которые определили власти королевства, а также пройти ПЦР-тест на девятый день после приезда.

Другие страны, приоткрывшие было границы для россиян, снова закрываются для путешественников. Так, Австрия, которая с 1 июля начала принимать туристов РФ (правда, с условием 10-дневного карантина), перенесла нашу страну из «оранжевой» группы в «красную». Въезд в Австрию из России с 8 июля будет возможен только в исключительных случаях. Прибывшим также придется самоизолироваться на 10 дней. Но карантин можно прервать через 5 дней после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.



Планирует ужесточить требования к россиянам и Эстония. На прошлой неделе в страну из-за рубежа въехали 49 человек с коронавирусом, 32 из них — из России, говорится в статье издания Postimees. Сейчас власти готовят законопроект об ужесточении правил пересечения границы. Самые жесткие будут установлены для борющейся с «дельта-штаммом» РФ. Ранее Эстония сообщила о готовности принимать вакцинированных российских путешественников, хотя воспользоваться гостеприимством все равно удалось единицам: со своей стороны российские власти оставили границу для туристов на замке.

Условия въезда пока не меняют Турция, Хорватия, Кипр и Черногория.

В Турцию сейчас пускают всех россиян. Тем, кто завершил цикл вакцинации, нужно предъявить сертификат о прививке. Подойдет не только «Спутник V», но и «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Документ должен быть на английском языке. С момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток. Также принимается справка, выданная органами здравоохранения, которой удостоверяется, что путешественник переболел коронавирусом и вылечился в течение последних 6 месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию). Те, кто не болел и не прививался, могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого времени прибытия в Турцию. Дети до 6 лет летят в Турцию без всяких справок.



Для Кипра Россия находится в «красной зоне», но туристов остров Афродиты все равно ждет. Тем, кто привился «Спутником V», сдавать ПЦР-тест не нужно. А вот невакцинированным нужно сделать два анализа. Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления, второй — по прилете (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

С 1 июля Кипр обновил туристический протокол въезда международных путешественников. Теперь результат ПЦР-теста на COVID-19, который делается по прибытии, будет доступен в течение 3 часов, а не на следующий день, как это было раньше. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что у тех, кто получил отрицательный результат в России, на Кипре нередко выявляют коронавирус. В итоге отпуск приходится проводить в карантинном заточении.

Хорватия по-прежнему пускает туристов, привитых «Спутником V». Тем, кто не вакцинирован, нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Черногория и вовсе не требует никаких подтверждений антиковидного статуса, но прямого сообщения со страной нет.

