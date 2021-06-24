Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







Заточение петербурженки в отеле Eden, в отнюдь не райских условиях, разделяют около сотни россиян. А форумы путешественников полны дискуссий о том, как выбраться из карантинной тюрьмы, от которой иногда не спасает даже прививка.

Официально Россия возобновит авиасообщение с Кипром 28 июня, но это не останавливало россиян — добраться туда без труда можно на грузопассажирских рейсах. Но остров Афродиты приготовил путешественникам суровые испытания. Чтобы туристы не завезли коронавирус, власти просят не только предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного до вылета, но и сделать еще один анализ уже по прилете. Если он положительный, отдых на Кипре заканчивается — звонок из министерства здравоохранения неумолим, как рок в древнегреческой трагедии. Носителей инфекции отправляют в отель Eden в Ларнаке на двухнедельный карантин, контактных (кто летел в соседних рядах в самолете или живет в одном номере с «зараженными») — в гостиницу Palm Beach на неделю.



Россияне готовы принимать на себя риски, считая, что отрицательный ПЦР до вылета послужит надежной гарантией. Так рассуждала и Анастасия, отправляясь в путешествие с подругой и маленьким сыном. Еще больше уверенности добавлял тот факт, что полгода назад она переболела COVID-19, тест на антитела подтвердил их наличие.

20 июня компания заселилась в отель в Ларнаке, но уже на следующий день позвонили из кипрского минздрава и сообщили, что адрес проживания придется сменить. 22 июня Анастасию c сыном доставили в Eden, ее подругу — в Palm Beach.

Пребывание в обсерваторе больше напоминает тюремное заключение. «При заезде даже не попросили документы (паспорт, страховку и т.д.). Мы не подписывали никакие бумаги. Просто завели, а выйти нельзя теперь», — рассказывает Анастасия.

Намекающее на рай название гостиницы себя не оправдало. Обстановка в Eden более чем скромная. Постояльцы могут находиться в номерах, гулять по коридорам, общаться друг с другом с балконов. К морю или просто на улицу выйти нельзя — разве что в небольшой внутренний двор. Вырваться на свободу, впрочем, никто не пытался. «Вокруг поля, а на въезде — охрана и полицейский на территории», — описывает Анастасия. Еду сотрудники оставляют у двери, но рацион богатым назвать нельзя: яблоки, бананы, пюре с котлетой, рис с овощами.



Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







Сократить срок обсервации легально практически невозможно. При заезде «заболевших» никто не осматривает. По словам Анастасии, пошли уже вторые сутки, а ее здоровьем никто не интересовался.

Через русскоговорящую сотрудницу петербурженка попыталась связаться с врачом гостиницы. Но тот переадресовал ее в минздрав. «Мы не несем ответственности за то, является ли кто-то положительным или нет, были антитела или нет. Минздрав присылает их к нам в Eden, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Пусть остальное обсуждают с министерством здравоохранения», — говорится в пересланном ответе.

В минздраве ответили, что тест на антитела в зачет не принимают, а повторный тест не положен. Вопрос, что делать, если карантин длится 14 дней, а вылет уже через 13, остался без ответа. Попытка связаться с российским посольством тоже не дала результата. Там сказали, что не смогут помочь, и предложили решать вопрос с министерством здравоохранения. «Мы здесь как в тюрьме какой-то — никто не хочет помогать», — сетует Анастасия.



Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







На ресепшене в Eden лежат списки с именами гостей и отметками о том, что им замеряют температуру и сатурацию: все они в пределах нормы. Если верить им, одновременно в обсерваторе находится около 90 человек — все фамилии русские. По словам Анастасии, сегодня приехали 7 машин скорой помощи, и снова только с соотечественниками. «Только вы, русские, тут болеете», — цитирует петербурженка комментарий одного из сотрудников. По ее словам, среди товарищей по несчастью есть даже вакцинированные. По правилам, наличие сертификата о прививке освобождает от сдачи обоих ПЦР. Но у одной из туристок документ не загрузился в форму www.cyprusflightpass.gov.cy, и ее попросили сдать анализ, который оказался положительным.

[фото списки]



Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







На форумах путешественников можно найти много схожих историй. Из них можно заключить: обсерватор для контактных в отеле Palm Beach также переполнен. Но там встречаются не только русские. «Когда нас заселяли, привозили индусов, афроамериканцев, большими группами. У нас они соседями были. Когда нас заселяли, привезли человек 40 примерно, а на следующий день еще около 30», — рассказала одна из туристок, приехавшая на остров Афродиты из Курска.



По словам заточенных в обсерваторах, страховая соглашается покупать новые билеты только тем, у кого положительный ПЦР. Контактным придется делать это за свой счет. Но у постояльцев Palm Beach некоторое пространство для маневра есть. Одна из путешественниц сообщила, что избежать обязательной изоляции можно, если предоставить положительный результат ПЦР-теста, сданный не более чем за 6 месяцев до поездки на английском языке или справку от врача. Также «контактным» разрешают сдать платный ПЦР перед вылетом (если он раньше, чем отведенные 7 дней) за 60 евро. При отрицательном результате постояльцев отпускают.

Другой турист рассказал, что смог добиться повторного теста для своей жены, которая была помещена в Eden. Результат оказался отрицательным. После этого его самого отпустили из Palm Beach без дополнительных анализов. Понадобилось два письма в минздрав и два звонка русскоговорящего сотрудника оттуда.

Но в любом случае у большинства отдых оказывается испорченным. «Страховая сказала, что это не страховой случай, туроператор говорит, что все решает министерство местного здравоохранения, а министерство на электронные сообщения не отвечает, наше посольство тоже. Ехали на море, а оказались в тюрьме», — пишет один из участников форума путешественников awd.ru.



«Если бы туроператор давал вместо памятки ссылку на этот форум, я бы ни за что не полетела на Кипр. <...> Не стоит этот Кипр таких нервов. Море, да, красивое — и это все, разруха какая-то вокруг, туристов мало, пусто», — резюмирует гостья Palm Beach.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

