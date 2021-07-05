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Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Министр туризма Кипра сообщил о признании республикой российских сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Кипр теперь признает российские сертификаты о вакцинации. Об этом 5 июля Саввас Пердиос рассказал РИА Новости.

По его словам, россиянам, которые сделали прививку, не надо будет сдавать платный тест после прибытия на остров, а также делать еще один — до полета.

Власти Кипра еще в июне заявили, что готовы принимать привитых «Спутником V» туристов.

Историю петербурженки, оказавшейся в карантине на Кипре, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Kit.
Почему "теперь"? Ещё с мая признаёт.
SU LUX INN
какой Позор! видно, кто-то заплатил киприотам Денег!
Piter Russo
На Кипре полно граждан с двойным гражданством, которые привились в Москве или Питере не дожидаясь очереди на самом Кипре.
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