Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Министр туризма Кипра сообщил о признании республикой российских сертификатов о вакцинации от COVID-19.



Кипр теперь признает российские сертификаты о вакцинации. Об этом 5 июля Саввас Пердиос рассказал РИА Новости.

По его словам, россиянам, которые сделали прививку, не надо будет сдавать платный тест после прибытия на остров, а также делать еще один — до полета.

Власти Кипра еще в июне заявили, что готовы принимать привитых «Спутником V» туристов.

Историю петербурженки, оказавшейся в карантине на Кипре, читайте в материале «Фонтанки».