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Кипр готов принимать привитых «Спутником V» туристов

Власти Кипра готовы принимать граждан России, получивших вакцину «Спутник V», без дополнительных тестов. Об этом сообщил 7 июня заместитель министра туризма островной республики Саввас Пердиос.

«В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со «Спутником», поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будут поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам министра, российские туристы перед отправлением на Кипр должны сдать ПЦР-анализ на коронавирус за 72 часа до вылета и по прибытии пройти ещё один тест, стоимость которого составляет 30 евро, а результат становится известен через три часа. Те, кто привился «Спутником V», могут не делать тесты. Однако если инфекция всё-таки обнаружится, расходы берёт на себя государство.

«Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен COVID. Включая медикаменты, питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим», — заявил Пердиос.

Кроме тестов или сертификатов туристам необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass. Она понадобится для посещения музеев, театров, туристических достопримечательностей и походов в клубы, которые откроются 10 июня.

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Комментарии (3)

260862001
Если— « Привитые вакциной точно так же заболевают COVID и точно так же являются переносчиками вируса», то как может быть сформирован коллективный иммунитет и почему ковид пропал в Израиле, ведь привитые «точно так же заболевают»?
dragvs
В чем глубокий смысл заключается? Привитые вакциной точно так же заболевают COVID и точно так же являются переносчиками вируса. Принимать туристов должны только те страны, в которых сформировался коллективный иммунитет.
Mazzzz
Вот это новость , а главное как во время , три недели назад , там были и никто никаких тестов не делал при предъявлении справки на английском с сайта госуслуг.
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