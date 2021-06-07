Кипр готов принимать привитых «Спутником V» туристов

Власти Кипра готовы принимать граждан России, получивших вакцину «Спутник V», без дополнительных тестов. Об этом сообщил 7 июня заместитель министра туризма островной республики Саввас Пердиос.

«В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со «Спутником», поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будут поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам министра, российские туристы перед отправлением на Кипр должны сдать ПЦР-анализ на коронавирус за 72 часа до вылета и по прибытии пройти ещё один тест, стоимость которого составляет 30 евро, а результат становится известен через три часа. Те, кто привился «Спутником V», могут не делать тесты. Однако если инфекция всё-таки обнаружится, расходы берёт на себя государство.