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Ford вылетел на пешеходную дорожку, срубил забор и берёзу и остановился на берегу Дудергофского канала

Автомобиль снес забор и дерево на улице Маршала Захарова в Петербурге

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Автомобиль вылетел с дороги на пешеходную дорожку в Красносельском районе Петербурга ночью 6 июля. К счастью, пешеходов ему на пути не попалось, а препятствия остановили его полет в воду.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в половине третьего часа ночи у дома 12, корпус 2, по улице Маршала Захарова белый Ford Focus не вписался в поворот и вылетел с проезжей части. Машина проломила металлическое ограждение, свалила молодую берёзу и остановилась на пешеходной дорожке у самого спуска к Дудергофскому каналу.

По словам очевидца, водитель «Форда» не пострадал. «Сидел в машине, ждал ДПС», — добавляет он.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

hal9000
Вся подвеска под замену плюс колеса..бампер..хорошо покатался..эт ещё неизвестно что там с днищем и поддоном..
bebop
хорошо что не убил ни кого, надо лишать прав за такое вождение
grannie
Дерево жалко. Попалось на пути эммммм форда, пусть так будет.
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