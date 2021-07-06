Автомобиль вылетел с дороги на пешеходную дорожку в Красносельском районе Петербурга ночью 6 июля. К счастью, пешеходов ему на пути не попалось, а препятствия остановили его полет в воду.



Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в половине третьего часа ночи у дома 12, корпус 2, по улице Маршала Захарова белый Ford Focus не вписался в поворот и вылетел с проезжей части. Машина проломила металлическое ограждение, свалила молодую берёзу и остановилась на пешеходной дорожке у самого спуска к Дудергофскому каналу.