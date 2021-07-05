Бизнесмена, открывшего дверь госзаказа фразой «Ноги переломаю», наказали за хищение 250 миллионов условным сроком

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Павел Волошин, суд признал Корнеева виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества и оправдал в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

В основу обвинения суд положил признательные показания на следствии, хотя от них Корнеев отказался и заявил, что на него давил следователь.

Бизнесмен признан виновным в хищении 45 миллионов рублей при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы, 209 миллионов при поставке оборудования на оснащение филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ). Оправдан в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями заместителем директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеслава Карасева в связи с отсутствием события преступления. Сам Карасев признал вину в том, что за миллион рублей помогал Корнееву с господрядами. Он освобожден от уголовной ответственности, ему назначен судебный штраф.

Корнеев в 2015 году заявился на конкурс по строительству новой сцены Театра Европы за 2,5 миллиарда рублей. Его компания «Стройсоюз СВ» получила низкий рейтинг от экспертов, проводивших сертификацию строительных организаций. Корнеев, обратившись к эксперту, выразил недовольство фразой «Ноги переломаю».