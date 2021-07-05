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Бизнесмена, открывшего дверь госзаказа фразой «Ноги переломаю», наказали за хищение 250 миллионов условным сроком

Суд признал виновным Максима Корнеева в махинациях на стройках Театра Европы и МХТ

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор основателю компании «Стройсоюз-СВ» Максиму Корнееву по делу о мошенничестве на 250 миллионов. Его освободили от колонии.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Павел Волошин, суд признал Корнеева виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества и оправдал в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

«Суд назначил наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком 4 года», — добавил защитник.

Корнеев слушал приговор невозмутимо, перебирая четки. В прениях прокуратура просила 9 лет 6 месяцев колонии.

Суд учел положительную характеристику от настоятеля монастыря, несовершеннолетних детей, нуждающуюся в оперативном вмешательстве супругу.

В основу обвинения суд положил признательные показания на следствии, хотя от них Корнеев отказался и заявил, что на него давил следователь.

Бизнесмен признан виновным в хищении 45 миллионов рублей при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы, 209 миллионов при поставке оборудования на оснащение филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ). Оправдан в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями заместителем директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеслава Карасева в связи с отсутствием события преступления. Сам Карасев признал вину в том, что за миллион рублей помогал Корнееву с господрядами. Он освобожден от уголовной ответственности, ему назначен судебный штраф.

Корнеев в 2015 году заявился на конкурс по строительству новой сцены Театра Европы за 2,5 миллиарда рублей. Его компания «Стройсоюз СВ» получила низкий рейтинг от экспертов, проводивших сертификацию строительных организаций. Корнеев, обратившись к эксперту, выразил недовольство фразой «Ноги переломаю».

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Комментарии (15)

Alex000
Мда.
В принципе комментировать-то по сути и нечего.
В этой истории прекрасно всё.
dddmmm
Давно известно, суд в этой стране это полная пародия на настоящий суд.
MAGDANOZA
Суровый приговор. Запрет воровать на целых 5 лет. На что же он жить будет эти 5 лет, бедный?
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