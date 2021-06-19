В Петербурге прокуратура оценила в 9,5 лет колонии исчезновение 250 миллионов на строительстве Театра Европы и МХТ

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Павел Волошин, гособвинение просит приговорить Корнеева к 9,5 года колонии общего режима. Прокурор счел доказанной причастность предпринимателя к исчезновению 45 миллионов рублей при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы, 209 миллионов при поставке оборудования на оснащение филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) и подстрекательству к злоупотреблению полномочиями заместителем директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Министерства Вячеслава Карасева.

Смольнинский суд Петербурга начал прения по делу основателя петербургской компании «Стройсоюз-СВ» Максима Корнеева , обвиненного в хищениях на строительстве объектов Министерства культуры.

Подрядчиком по контракту на МХТ выступала компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ). По версии обвинения, Корнеев получил доступ к деньгам ТДМ. Он не признает вину. ТДМ и фактический владелец компании Григорий Попов подавали иск к Корнееву. Прокурор просит признать его по праву и передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Василий Карасев был обвинен в злоупотреблении полномочиями. Он освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Прения по делу Корнеева продолжатся 21 июня.