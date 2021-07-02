Владимир Путин наградил Петра Мамонова за вклад в развитие культуры

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» орденом Дружбы награждается Петр Мамонов. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации 2 июля.
Тем же документом орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» награжден балетмейстер Борис Эйфман, которому 22 июля исполнится 75 лет. Также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден худрук Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин.
1 июля стало известно о госпитализации Петра Мамонова в реанимацию Коммунарки с коронавирусом. 2 июля вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му» был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. В 2019 году Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.