Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию Коммунарки с коронавирусом

70-летний актер и рок-музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом. Артист госпитализирован в Москве. Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова первого июля.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», — цитирует Мамонову «Интерфакс».
Петр Мамонов — вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му», который сотрудничал в конце 1980-х с Брайаном Ино и активно гастролировал за рубежом. Также Мамонов известен благодаря сольному творчеству, спектаклям, ролям в кино («Остров», «Царь», «Пыль»).