FAQ по прививкам: израильский врач Борис Бриль развенчал все мифы о вакцине, в том числе о «Спутнике V»

Расспросили Бориса Бриля преимущественно о вакцине «Спутник V» — она сейчас в России применяется наиболее массово Фото: Артём Ленц / NGS24.RU, dr.brillboris / Instagram.com Поделиться Поделиться







Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире в Instagram ответил на самые распространенные вопросы от россиян, касающиеся прививочной кампании и всех вакцин. Приводим эту беседу здесь — врач коротко и емко развенчал все самые распространенные мифы о вакцинации от COVID-19. Борис подчеркивает, что за каждое сказанное им слово он несет уголовную ответственность и ориентируется только на исследования, а не на мнения людей, даже если это мнение высокопоставленных академиков.

Доказательная медицина — подход к медицинской практике, основанный на доказательствах и свидетельствах, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных вмешательств принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются оценке, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов.

— Почему после вакцины всё равно можно заболеть? — Нет вакцин со 100%-ной эффективностью. Эту гарантию вам не дает ни одно лекарство и ни одна операция. Важно понимать, как работают эти вакцины. Pfizer и Moderna (обе США) — это МРНК-вакцины, «Спутник V» и AstraZeneca (Великобритания) — это вакцины на S-белке, есть вакцины на мертвом вирусе, то есть инактивированные вакцины, и пептидные вакцины (в России это «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» соответственно). Есть вакцины с эффективностью 95%, есть 85%, есть 60%. Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из дома и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации всё равно нужно носить маски и мыть руки. Заразиться можно еще и потому, что вы пришли на вакцинацию заболевшим или заразились в пункте вакцинации. — ВОЗ не признает «Спутник V». Это говорит о том, что эта вакцина неэффективна? — ВОЗ — это просто организация, которая не имеет отношения к медицине и медицинской практике, это политический орган, который воду в отсталых странах чистит. «Спутник» одобрен несколькими европейскими странами, его используют, например, в Венгрии. Я вас уверяю, что если бы в Венгрии происходило то, что описывают в соцсетях, то Россию бы уже смешали с грязью, и вой бы был на весь мир. Разрешение ВОЗ в данном случае не имеет вообще никакого значения.

По «Спутнику» есть нормальные достоверные исследования, они опубликованы, вы можете найти их сами везде и прочитать. «Спутник» — это вакцина, идентичная AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально. Существует регламент по исследованиям, и в этом регламенте нет временных рамок, но есть много других параметров. Люди говорят: вакцина должна исследоваться 5 лет . Это заблуждение. К тому же исследования делают разные коммерческие компании, они независимы от производителя и передают данные тем государственным органам, которые решают, допускать или не допускать препарат в страну для использования.

— Вирус мутирует — значит ли это, что вакцина становится менее эффективной? — Чтобы ответить на этот вопрос, важно знать, как работает вакцина. Расскажу на примере «Спутника V» простым языком, чтобы всем было понятно. Вирус, когда проникает в организм человека, цепляется к нему с помощью специального шипа для взаимодействия с клетками. Вакцина защищает именно от того, чтобы этот шип не мог прикрепиться к клетке. Сам вирус мутирует, вы говорите верно, но этот шип-протеин мутирует гораздо реже и гораздо дольше. Да и сам вирус на самом деле мутирует не так часто, как нам это представляют.

Итак, теперь у нас есть антитела к этому шип-протеину. Это и защищает от заражения. Это дает 95% эффективности, среди 5%, которые заболеют, 90% переболеют легко, а тяжело переболеют даже меньше 1%. Когда человеку вводят эту вакцину, он не заразен, потому что ему не ставят сам вирус, и он просто не может быть заразным. Что касается инактивированных вакцин, они в этом плане менее эффективны, потому что вырабатывают антитела именно к самому вирусу. Люди попадают в больницы и после вакцинации, это факт, и мои знакомые после вакцинации болеют ковидом, хотя я им рекомендовал прививаться «Спутником V». Да, они заболели. Но это люди 70+, которые сейчас болеют в легкой форме. — Многие боятся, что введенная сегодня вакцина проявит себя через 5–10–15 лет. Это возможно? — Снова приведу простой пример. Берем яйцо, молоко, взбалтываем, ставим на огонь и получаем омлет. Почему мы знаем, что из этих ингредиентов получится омлет? Потому что мы взяли нужные для этого компоненты. Мы съели этот омлет, и уже через две недели от него в нашем организме ничего не останется.

Таким же образом производится вакцина: для нее берутся изученные вещества, которые мы знаем, как влияют на организм человека, мы знаем, какие химические процессы происходят и как вещества распадаются в организме. И не бывает такого, чтобы вы сделали прививку, и эти вещества действуют на вас несколько лет. Они распадаются через 48–72 часа, вырабатываются антитела, а сами вещества выводятся. Через 10 лет их не будет в вашем организме.

Как отличаются все вакцины от коронавируса Инфографика: Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться







— Еще один популярный вопрос: повлияет ли введенная вакцина на репродуктивную функцию? Многие рассказывают, что гинекологи не советуют женщинам прививаться, если они планируют беременность. — Пусть эти врачи напишут, что вакцина является противопоказанием к беременности, и покажут исследования, которые об этом свидетельствуют. Сейчас в мире привито 1,8 млрд людей, среди них уже сотни и тысячи забеременевших, в Венгрии «Спутником» привиты люди — и они тоже беременеют, и всё нормально. Вакцина не влияет на репродуктивную функцию. В этом случае я советую вам почитать, что пишет доказательный врач-гинеколог из Торонто Елена Березовская.

— Много ли противопоказаний к вакцине? При каких диагнозах ее делать нельзя? — Ровно три противопоказания: у вас сейчас заболевание в острой стадии, вы находитесь на иммуносупрессивной терапии и у вас есть аллергия к компоненту вакцины. Причем, что касается последнего, не существует такого, чтобы аллергия возникала сразу после первого соприкосновения с компонентом вакцины. Чтобы произошла реакция, ваш организм уже должен быть знаком с аллергеном. Что касается по «Спутнику» и по грудному вскармливанию — исследований нет, но AstraZeneca применяется и в этом случае. Если человек в ремиссии после онкологии, если у него астма, заболевания сердца, диабеты, аутоиммунные заболевания, и они сейчас не в острой фазе, — прививку делать можно и нужно, потому что именно эти группы населения умирали от ковида и именно на них в первую очередь рассчитана вакцина. Если вы находитесь на гормональной терапии — прививаться всё равно можно. Подробнее о противопоказаниях рассказывали в нашем специальном материале.

— Нужно проводить какие-то исследования перед вакцинацией? — Нет. Вот вы сдадите кровь, и какой из его параметров будет противопоказанием? А я вам скажу какой: лейкоцитоз, который проявляется при остром воспалении. Но, как правило, человек и так знает, что он болеет чем-то прямо сейчас, делать анализы крови для этого не нужно. — Если у человека много антител после коронавируса, нужно прививаться? — Считается, что коронавирус — острое заболевание, длящееся до 4 месяцев , и чтобы не вызывать острую реакцию, стоит прививаться через 4 месяца . Но в Израиле перед вакцинацией антитела никому не проверяют. — Какие побочные эффекты от вакцины? — Температура, ломота в теле — это абсолютно нормальная реакция организма на вакцину, ничего страшного в этом нет. В Израиле среди привитых Pfizer и Moderna у 1% людей с аутоиммунными заболеваниями возник паралич лицевого нерва. И, возможно, одна смерть связана с миокардитом, но исследования об этом еще идут. — Есть ли риск тромбоза после вакцинации «Спутником»?

— Число тромбозов до вакцинации не превышает число тромбозов после вакцинации.

Так работает коллективный иммунитет — только с помощью него можно победить пандемию Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Многие боятся антителозависимого усиления инфекции после вакцинации. Это возможно?

— Нет, невозможно. — Известно уже что-то о ревакцинации? Когда нужно делать прививку повторно? — Есть исследования, что Pfizer на год, по «Спутнику» нет достоверных исследований, по предварительной информации, это полгода. — Если после «Спутника» не появились антитела, стоит ли вакцинироваться повторно? — Я бы подумал о другой вакцине. — «Спутник» или «КовиВак»? И какая вакцина какому возрасту подходит? — По моему мнению, эффективность и самые открытые исследования есть по «Спутнику». Соответственно, ее же рекомендую всем людям старше 18 лет . Если будут исследования по чумаковской вакцине, я расскажу, что там есть на самом деле. — Я не хочу вакцинироваться. Что делать? — Я против насильной вакцинации, не хотеть вакцинироваться — это нормально. Но тогда делайте ПЦР-тесты, уважайте других людей.