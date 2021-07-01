Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, происшествие случилось в районе пересечения Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов накануне около семи вечера. Мужчина на моноколесе был в шлеме, ехал по тротуару, когда наперерез ему выбежал ребёнок. Судя по кадрам, мальчик остановился на пути «пилота», тот не смог избежать столкновения.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Его 27-летняя мать обратилась в полицию с просьбой привлечь обидчика к уголовной ответственности. Мужчину задержали на проспекте Ветеранов по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК). В полиции сообщили, что он отпущен под обязательство о явке.