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Камера показала наезд моноколеса на четырёхлетнего мальчика в Петербурге

Заезд человека на моноколесе в Красносельском районе Петербурга, который отправил в больницу ребёнка, попал на видео. Запись 1 июля публикует полицейский главк.

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, происшествие случилось в районе пересечения Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов накануне около семи вечера. Мужчина на моноколесе был в шлеме, ехал по тротуару, когда наперерез ему выбежал ребёнок. Судя по кадрам, мальчик остановился на пути «пилота», тот не смог избежать столкновения.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Его 27-летняя мать обратилась в полицию с просьбой привлечь обидчика к уголовной ответственности. Мужчину задержали на проспекте Ветеранов по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК). В полиции сообщили, что он отпущен под обязательство о явке.

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Комментарии (10)

Rovesnik_Kommunizma
Терпилы.
Диаспора на месте затоптала бы моноколесника.
266115380
Я бы предложил мать ребенка тоже к чему-нибудь привлечь.
265901089
Нечего им делать на тротуарах! Такими темпами скоро пешеходы должны будут надевать шлемы и защиту, чтобы дойти до магазина или школы. Сколько детей ещё будут покалечены, прежде чем примут реальные меры?
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