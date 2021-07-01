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Улицы у проспекта Энгельса в Петербурге две ночи будут перекрывать из-за ремонта дороги

Дорожный ремонт перекроет движение на севере Петербурга в ночь на 2 и на 5 июля. На двух улицах, примыкающих к проспекту Энгельса, уложат новый асфальт.

Как сообщает 1 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 23:00 1 июля до 6:00 2 июля и с 23:00 4 июля до 6:00 5 июля будет полностью закрыто автомобильное движение по участкам улицы Николая Рубцова и 6-го Верхнего переулка, примыкающим к проспекту Энгельса. Там будут укладывать и стабилизировать асфальтобетонное покрытие.

Работы ведутся в рамках ремонта проспекта Энгельса. Сам же проспект в указанное время будет открыт для проезда. Также с 8 на 9 июля планируется перекрывать Заречную улицу от Толубеевской улицы до Энгельса.

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