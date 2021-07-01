Улицы у проспекта Энгельса в Петербурге две ночи будут перекрывать из-за ремонта дороги

Дорожный ремонт перекроет движение на севере Петербурга в ночь на 2 и на 5 июля. На двух улицах, примыкающих к проспекту Энгельса, уложат новый асфальт.



Как сообщает 1 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 23:00 1 июля до 6:00 2 июля и с 23:00 4 июля до 6:00 5 июля будет полностью закрыто автомобильное движение по участкам улицы Николая Рубцова и 6-го Верхнего переулка, примыкающим к проспекту Энгельса. Там будут укладывать и стабилизировать асфальтобетонное покрытие.