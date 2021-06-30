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Путин объяснил, почему поддерживает «Единую Россию» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит партию «Единая Россия» на грядущих выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 30 июня.

По его словам, партия не занимается популизмом и поэтому не боится принимать непопулярные решения. «Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании», — сказал глава государства.

Путин также оценил работу Государственной думы седьмого созыва. По его словам, она активно работала в условиях пандемии и продолжала принимать важнейшие решения. «Нужно было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности страны, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики», — сказал он.

Президент добавил, что результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе Госдумы.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», на съезде «Единой России» 19 июня Путин назвал тех, кого он видит в верхушке федерального списка партии. Предпочтение он отдал министру обороны Сергею Шойгу, главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, главврачу коронавирусной больницы в Коммунарке Денису Проценко, сопредседателю Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой и детскому федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой.

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Комментарии (8)

AndrewBarsik
Ответ на этот вопрос был известен ещё баснописцу Крылову. Вопрос тогда звучал так: "За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?"
Вячеслав Рогожин
Потому что буржуи
Igor_VS
У бедняги Шнилькина сломается программа. Такого колва вбросов она не выдержит.
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