Путин объяснил, почему поддерживает «Единую Россию» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит партию «Единая Россия» на грядущих выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 30 июня.



По его словам, партия не занимается популизмом и поэтому не боится принимать непопулярные решения. «Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании», — сказал глава государства.