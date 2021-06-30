Момент утреннего ДТП с каршерингом на севере Петербурга попал в объектив камеры видеонаблюдения. Водитель не смог справиться с разворотом, но сумел избежать столкновения с приближавшимся трамваем.



Авария произошла 30 июня на проспекте Луначарского у пересечения с проспектом Культуры. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как каршеринговый кроссовер, двигающийся по Луначарского от улицы Руднева, идет на разворот на перекрестке, но водитель не справляется с управлением и выезжает на трамвайную выделенку, снося несколько секций ограждения. В этот момент к перекрестку подъезжает трамвай. Продолжи автомобиль двигаться прямо по своей траектории, они могли бы столкнуться, но водитель всё же берет правее и останавливается.