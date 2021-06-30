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Каршеринг на пути отправил крутой разворот. Камера на Луначарского сняла, как водитель увернулся от трамвая

К ДТП с каршерингом на трамвайных путях проспекта Луначарского в Петербурге привел разворот

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Момент утреннего ДТП с каршерингом на севере Петербурга попал в объектив камеры видеонаблюдения. Водитель не смог справиться с разворотом, но сумел избежать столкновения с приближавшимся трамваем.

Авария произошла 30 июня на проспекте Луначарского у пересечения с проспектом Культуры. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как каршеринговый кроссовер, двигающийся по Луначарского от улицы Руднева, идет на разворот на перекрестке, но водитель не справляется с управлением и выезжает на трамвайную выделенку, снося несколько секций ограждения. В этот момент к перекрестку подъезжает трамвай. Продолжи автомобиль двигаться прямо по своей траектории, они могли бы столкнуться, но водитель всё же берет правее и останавливается.

В «Горэлектротрансе» ранее рассказали «Фонтанке», что движению трамваев ДТП не помешало, задержки не было.

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Комментарии (8)

AlBerkut
На сколько помню там на перекрёстке знаки 4.1.4-4.1.5, направления движения, и такой манёвр по 'короткой траектории' запрещён знаком 4.1.4....
Но аффтару не до этого, все мысли о своём, и на первом месте задержка.... Нежелательная беременность? 🤔
Alex000
Ну, не зря ж бытует мнение, что многие берущие карш ездить умеют только по прямой, да и то с трудом.
gramm
Судя по началу заголовка - "Каршеринг на пути отправил крутой разворот" - русский язык не родной для автора.
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