Утром 30 июня машина вылетела на трамвайные пути на проспекте Луначарского, у пересечения с проспектом Культуры, сбив ограждение, рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, за рулём была дама-блондинка.
Несмотря на то, что автомобиль остановился на трамвайных путях, а очевидцы предполагали, что движение общественного транспорта в сторону метро «Озерки» встанет, этого не произошло. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что задержки не было. Можно предположить, что водитель быстро отъехал с путей.
Ещё о двух авариях с каршеринговым транспортом петербуржцы рассказывали минувшей ночью: одна машина врезалась в столб, а другая — в «БМВ».