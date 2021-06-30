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Каршеринг вылетел на пути в Петербурге, но трамваи не встали

Тему некорректных остановок каршеринговых автомобилей продолжило ДТП на севере Петербурга.

Утром 30 июня машина вылетела на трамвайные пути на проспекте Луначарского, у пересечения с проспектом Культуры, сбив ограждение, рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, за рулём была дама-блондинка.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Несмотря на то, что автомобиль остановился на трамвайных путях, а очевидцы предполагали, что движение общественного транспорта в сторону метро «Озерки» встанет, этого не произошло. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что задержки не было. Можно предположить, что водитель быстро отъехал с путей.

Ещё о двух авариях с каршеринговым транспортом петербуржцы рассказывали минувшей ночью: одна машина врезалась в столб, а другая — в «БМВ».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди.

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Комментарии (3)

260569221
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Запрет
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Основные термины Смольного…
266109040
А можно приводить статистику дтп с каршерингом к общему количеству ДТП за тот же период. Иначе получается можно что угодно "вычленить" по такому же принципу, что-то вроде с января по апрель произошло 200 дтп с участием БМВ, следовательно все водители таких авто неадекваты
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