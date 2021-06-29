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В Петербурге откроют ещё три отдела регистрации смертей, чтобы избежать очередей на Достоевского

Дополнительные пункты регистрации смертей откроют в Петербурге с 1 июля

С 1 июля в Петербурге начнут работу ещё три пункта, где можно получить свидетельство о смерти. Об этом «Фонтанке» 29 июня рассказали в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

«В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трех отделах. Для регистрации актов гражданского состояния о смерти в указанных отделах будет выделен один специалист, и прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно», — сообщили там.

Новые пункты появятся:

— в отделе ЗАГС Красносельского района по улице Доблести, 36. Телефоны для связи: 246-63-26, 246-63-27;

— в отделе ЗАГС Невского района по Народной улице, 2. Телефон для связи 446-84-80;

— в отделе ЗАГС Калининского района по улице Верности, 4а. Телефон для связи 576-83-40.

С полным списком отделов можно ознакомиться на сайте СПб ГУП «Ритуальные услуги».

Как ранее писала «Фонтанка», сегодня, 29 июня, на очереди в отдел регистрации на Достоевского, 9, пожаловались читатели. В первый день работы пункта там собралось несколько десятков человек. В комитете по делам записи актов гражданского состояния подтвердили, что со вчерашнего дня соответствующий отдел с Фурштатской, 52, переехал на Достоевского, а другие находятся в отдаленных районах города.

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Комментарии (19)

Валерий Мазнев
Ну хоть сфера ритуальных услуг будет расти...Это достижение!
264960631
Почему в стране надо хоронить за деньги, да еще за атомные суммы?
В Турции, государство все оплачивает!

В США, во время пандемии, государство на похороны умершим от ковида выделяет $9 тысяч долларов!

А у нас? У нас хают США, но где государство помогает хоронить??
Где вообще помощь?
262224921
Заметьте, столь заботящиеся о вакцинации власти - вето на могильный бизнес в эти трагические времена не наложило. Кому война - кому мать родна.
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