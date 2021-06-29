В Петербурге откроют ещё три отдела регистрации смертей, чтобы избежать очередей на Достоевского

«В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трех отделах. Для регистрации актов гражданского состояния о смерти в указанных отделах будет выделен один специалист, и прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно», — сообщили там.



Новые пункты появятся:

— в отделе ЗАГС Красносельского района по улице Доблести, 36. Телефоны для связи: 246-63-26, 246-63-27;