В Петербурге откроют ещё три отдела регистрации смертей, чтобы избежать очередей на Достоевского

«В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трех отделах. Для регистрации актов гражданского состояния о смерти в указанных отделах будет выделен один специалист, и прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно», — сообщили там.
Новые пункты появятся:
— в отделе ЗАГС Красносельского района по улице Доблести, 36. Телефоны для связи: 246-63-26, 246-63-27;
— в отделе ЗАГС Невского района по Народной улице, 2. Телефон для связи 446-84-80;
— в отделе ЗАГС Калининского района по улице Верности, 4а. Телефон для связи 576-83-40.
С полным списком отделов можно ознакомиться на сайте СПб ГУП «Ритуальные услуги».
Как ранее писала «Фонтанка», сегодня, 29 июня, на очереди в отдел регистрации на Достоевского, 9, пожаловались читатели. В первый день работы пункта там собралось несколько десятков человек. В комитете по делам записи актов гражданского состояния подтвердили, что со вчерашнего дня соответствующий отдел с Фурштатской, 52, переехал на Достоевского, а другие находятся в отдаленных районах города.