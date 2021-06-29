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Отдел регистрации смерти на Достоевского заполнили очереди в первый день работы

Петербуржцы стоят в очереди в отдел ЗАГСа на Достоевского за справками о смерти

В Центральном районе Петербурга в первый день работы отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти на улице Достоевского, 9, люди стоят в очереди за справкой.

Подробности «Фонтанке» 29 июня сообщили читатели.

«Я пришел за свидетельством супруги в 10 часов. Здесь уже было много народу, к 12 часам все еще конца не видно. Работает только одно окно. Мы пожаловались на очередь, на что нам сказали, что можете тогда ехать в Пушкин, где толпы нет. В очереди обсуждают, что это все для того, чтобы люди пошли делать справки в ритуальные конторы, где один такой документ стоит якобы 10 тысяч», — сказал Рамазан Обидович.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Его слова подтверждает и Наталья Корнеева, которая возмущается работой отдела на странице губернатора Александра Беглова. «Дело в том, что, чтобы оформить свидетельство о смерти, надо выстоять очередь в одно-единственное окно, в зале ожидания около 300 человек, и это при ковидном вопросе. Люди и так находятся в стрессе от смерти близкого человека, так ещё выдерживать такое издевательство выше сил, чтоб получить всего одну-единственную бумажку. Без этой бумажки невозможно даже захоронить. Нет никакой информации, где ещё можно оформить, Фурштатская и Типанова закрыты», — пишет женщина.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния «Фонтанке» подтвердили, что со вчерашнего дня отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти переехал с Фурштатской, 52, на Достоевского, 9. «Но вчера он официально еще не работал. На Фурштатской площадь была 111 квадратов, а сейчас — 400. Почему люди стоят и создают ажиотаж, мы не знаем. Всем места должно хватать, работаем штатно», — сообщили в комитете.

Там добавили, что предоставление государственной услуги осуществляется без предварительной записи в порядке очередности подачи документов в день обращения. Записаться электронно возможности нет, так как «пока не ввели соответствующие ограничения». В комитете уточнили, что в настоящий момент в отделении работают 12 специалистов и все окошки открыты. «Мы будем смотреть, как можно разгрузить отдел, чтобы граждане ажиотаж не создавали», — добавили там.

При этом Достоевского, 9, оказывается единственным отделом, где можно получить справку о смерти, для большей части Петербурга, куда добираться удобнее всего. Остальные расположены в Колпино, Петергофе, Пушкине, Сестрорецке и Кронштадте.

«Учитывая специфику работы отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти, специалисты ведут прием граждан до последнего посетителя независимо от окончания рабочего дня и перерыва на обед, с пониманием и сочувствием относятся к заявителям, утратившим близких людей», — сообщили в комитете на жалобу Корнеевой об очереди на странице губернатора, но подтвердить данную реплику в самом комитете «Фонтанке» не решились.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (14)

montero3
Геноцидом населения попахивает....
264527831
За ситуацию в городе и полном развале управления, нарушения прав граждан, издевательском отношении к горожанам должен нести ответственность лично Беглов.
Gorki
Сейчас рекордная смертность в городе поэтому и ажиотаж. Так откройте еще окна.
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