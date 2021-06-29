Центр Петербурга будет перекрыт для водителей из-за Евро-2020 до конца июля

Самые длительные ограничения снимут только 21-го числа.
Движение транспорта будет закрыто:
- с 0:00 2 июля до 24:00 11 июля — по четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста и по нечетной стороне от Чебоксарского до Конюшенной площади, по четной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Конюшенного переулка и нечетной от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади и нечетной от Волынского переулка до Конюшенной площади, по Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному и Шведскому переулкам, Большому Конюшенному мосту, Дворцовой площади, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, Певческому мосту, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезду вдоль Марсова поля;
- с 0:00 2 июля до 24:00 3 июля, с 0:00 6 июля до 24:00 часов 7 июля, 11 июля с 0:00 до 24:00 — по Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы, Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта, нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Невского проспекта, Мошкову, Круглому и Аптекарскому переулкам, набережной Зимней канавки, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мраморного переулка;
- с 0:00 12 июля до 24:00 21 июля — по набережной канала Грибоедова вдоль дома 3 и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, Дворцовой площади, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади, Конюшенной площади и Царицынскому проезду.
Одностороннее движение введут:
- с 0:00 2 июля до 24:00 11 июля — по Аптекарскому переулку в направлении от Миллионной улицы к набережной Мойки, четной стороне набережной Мойки в направлении от Волынского переулка к Невскому проспекту;
- с 0:00 2 июля до 24:00 3 июля, с 0:00 6 июля до 24:00 7 июля, 11 июля с 0:00 до 24:00 — по набережной Зимней канавки в направлении от набережной Мойки к Миллионной улице, Мошкову переулку в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной, Кирпичному переулку в направлении от Большой Морской улицы к набережной Мойки.
Двустороннее движение будет организовано:
- с 0:00 2 июля до 24:00 11 июля — по Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской улице, проезду вдоль Марсова поля, четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Певческого моста, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- с 0:00 2 июля до 24:00 21 июля — по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста.
Кроме того, будет запрещено парковаться:
- с 0:00 2 июля до 24:00 11 июля — в Волынском переулке, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, Большой Конюшенной улице от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского переулка до Мошкова переулка и четной стороне от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль Марсова поля, Шведском и Мошковом переулках;
- с 0:00 4 июля до 24:00 5 июля, с 0:00 8 июля до 24:00 10 июля — на Миллионной улице от Мраморного переулка до Аптекарского переулка.
О том, какие ограничения из-за Евро-2020 действуют в Петербурге сейчас, читайте здесь.