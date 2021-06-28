После статьи «Фонтанки» скорая дважды доехала до 83-летнего профессора с мерцательной аритмией

Она приезжала дважды, рассказали 28 июня в администрации Калининского района Петербурга.
«Скорая до него доезжала дважды. Первый раз в 23:00, тогда осмотреть пациента не удалось, он не отвечал на звонки. Второй — в час ночи. Давление у пациента во время осмотра было в норме, его состояние здоровья не представляло угрозы жизни, госпитализация не требовалась, — сообщили «Фонтанке» в администрации. — Задержка приезда скорой связана с увеличением количества вызовов. Скорые заняты госпитализацией пациентов с ковидом».
Как писала «Фонтанка», Бахрамов больше 12 часов ждал скорую помощь. Хронику ожидания пенсионер изложил в письме в редакцию.