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После статьи «Фонтанки» скорая дважды доехала до 83-летнего профессора с мерцательной аритмией

Пожилой почётный работник высшего образования, профессор Политеха Юрий Бахрамов, жаловавшийся на проблемы с сердцем, дождался скорую помощь, которую вызвал в воскресенье с утра.

Она приезжала дважды, рассказали 28 июня в администрации Калининского района Петербурга.

«Скорая до него доезжала дважды. Первый раз в 23:00, тогда осмотреть пациента не удалось, он не отвечал на звонки. Второй — в час ночи. Давление у пациента во время осмотра было в норме, его состояние здоровья не представляло угрозы жизни, госпитализация не требовалась, — сообщили «Фонтанке» в администрации. — Задержка приезда скорой связана с увеличением количества вызовов. Скорые заняты госпитализацией пациентов с ковидом».

Как писала «Фонтанка», Бахрамов больше 12 часов ждал скорую помощь. Хронику ожидания пенсионер изложил в письме в редакцию.

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Комментарии (45)

blackcatwhitecat
Значит, к кому-то, у кого возможно дело жизни и смерти, две скорые не приехали...
Иванов Ив Ив
Слабо, всего две скорых приехали. Один пенсионер (80+), лауреат Госпремии и прочая, прочая ... написал письмо Президенту по поводу своих изобретений и предвидений технического прогресса. Так из Департамента по работе с обращениями граждан при Президенте разослан циркуляр на все ведущие предприятия дать ответ по существу. Доктора (технических наук) все, как один писали отписки. А Лауреату всего лишь за Державу обидно.
Noisymouse
Заодно и помолодел на три года.
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