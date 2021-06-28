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Ваш номер 43. Пожилой профессор Политеха с мерцательной аритмией больше 12 часов ждёт скорую в Петербурге

Пожилой преподаватель с больным сердцем с утра не может дождаться скорую в Петербурге

Больше 12 часов почётный работник высшего образования, профессор Политеха Юрий Бахрамов ждёт скорую помощь в Калининском районе Петербурга. Хронику ожидания пенсионер изложил в письме «Фонтанке» 27 июня.

Юрий Муминович почувствовал себя плохо около 11 утра. Измерил давление, тонометр показал 167/105. Принял таблетку. Около полудня набрал номер экстренной медпомощи. Диспетчер перевела на службу скорой Калининского района. Данные Бахрамова записали и обещали прислать бригаду к нему домой на улицу Политехническую.

«Через полтора часа в 13.15 я вновь позвонил по номеру 03, меня опять перевели на Калининский район. Я пожаловался диспетчеру, что моё состояние не улучшилось, у меня появилась мерцательная аритмия, и она ответила, что я есть в списке ожидания, и врач приедет, как только освободится бригада. Через следующие полтора часа всё повторилось вновь», — написал преподаватель.

Бахрамов повторил звонок в скорую около восьми вечера. «Диспетчер вновь пообещала направить бригаду скорой помощи по моему адресу. Правда, она заявила, что я 43-й в очереди ожидания. Сейчас 21.41 местного времени, но «Скорой помощи» так и нет. Не знаю, что является причиной такой «помощи». Возможно, мне 86 лет, и пенсионеру помощь уже и не нужна», — написал пенсионер.

Телефон Юрий Муминович не оставил, на электронные письма корреспондента не ответил. После звонка «Фонтанки» в комитет здравоохранения, информацию передали в Калининский район. Чиновники заверили, что разбираются в ситуации.

С началом третьей волны коронавируса в Петербурге вернулись очереди из скорых. Горожане снова жалуются на невозможность быстро вызвать врачей на дом.

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Комментарии (57)

maximvf
Кто писал сценарий кино "Аритмия", тот не думал, что по нему снимут реальную жизнь.
xepnuminu
вообще то, американцы не для того интернет придумали,
что б силовики здесь, правду о фуфлорусе тёрли. да
Dr.Y
Мы не едем к больным не потому что не хотим,а потому что безумное количество вызовов .на температуру 37,5;на "посмотреть",на "хочу в больницу ",на развозку в обсерваторы студентов из общаг, и людей контактных из коммуналок .Потому что мы стоим в очередях (лично мой "рекорд" 11 часов !!) И потому что у нас оптимизация. Да да да ...Работники скорой садятся в машину вначале смены и выпадают из неё в конце . И при этом у нас нет регдаментированных ни обеда ни ужина...24 часа .и не забудьте что мы в СИЗ .И вспомните все те ,кто кричал: "не нравится работать в медицине- уходите!!"... и ушли .. поэтому колоссальная нехватка участковых врачей и персонала на скорой . А ещё у нас футбол ,алые паруса .. туда то же уходят машины на обеспечение ... мне искренне жаль пациентов ...но это не вина скорой ,что она не может к ним доехать
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