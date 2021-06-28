Ваш номер 43. Пожилой профессор Политеха с мерцательной аритмией больше 12 часов ждёт скорую в Петербурге

Юрий Муминович почувствовал себя плохо около 11 утра. Измерил давление, тонометр показал 167/105. Принял таблетку. Около полудня набрал номер экстренной медпомощи. Диспетчер перевела на службу скорой Калининского района. Данные Бахрамова записали и обещали прислать бригаду к нему домой на улицу Политехническую.
«Через полтора часа в 13.15 я вновь позвонил по номеру 03, меня опять перевели на Калининский район. Я пожаловался диспетчеру, что моё состояние не улучшилось, у меня появилась мерцательная аритмия, и она ответила, что я есть в списке ожидания, и врач приедет, как только освободится бригада. Через следующие полтора часа всё повторилось вновь», — написал преподаватель.
Бахрамов повторил звонок в скорую около восьми вечера. «Диспетчер вновь пообещала направить бригаду скорой помощи по моему адресу. Правда, она заявила, что я 43-й в очереди ожидания. Сейчас 21.41 местного времени, но «Скорой помощи» так и нет. Не знаю, что является причиной такой «помощи». Возможно, мне 86 лет, и пенсионеру помощь уже и не нужна», — написал пенсионер.
Телефон Юрий Муминович не оставил, на электронные письма корреспондента не ответил. После звонка «Фонтанки» в комитет здравоохранения, информацию передали в Калининский район. Чиновники заверили, что разбираются в ситуации.
С началом третьей волны коронавируса в Петербурге вернулись очереди из скорых. Горожане снова жалуются на невозможность быстро вызвать врачей на дом.