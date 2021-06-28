Ваш номер 43. Пожилой профессор Политеха с мерцательной аритмией больше 12 часов ждёт скорую в Петербурге

Юрий Муминович почувствовал себя плохо около 11 утра. Измерил давление, тонометр показал 167/105. Принял таблетку. Около полудня набрал номер экстренной медпомощи. Диспетчер перевела на службу скорой Калининского района. Данные Бахрамова записали и обещали прислать бригаду к нему домой на улицу Политехническую.



«Через полтора часа в 13.15 я вновь позвонил по номеру 03, меня опять перевели на Калининский район. Я пожаловался диспетчеру, что моё состояние не улучшилось, у меня появилась мерцательная аритмия, и она ответила, что я есть в списке ожидания, и врач приедет, как только освободится бригада. Через следующие полтора часа всё повторилось вновь», — написал преподаватель.