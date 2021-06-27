Бельгия - Португалия 1:0. Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил Торган Азар - мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

Португалия навалилась на соперника всей мощью. В общей сложности они нанесли 24 удара по воротам Бельгии. Однако мастерства Криштиану Роналду и его товарищей не хватило даже для того, чтобы сравнять счет.

В четвертьфинале 2 июля Бельгия встретится со сборной Италии, которая накануне обыграла Австрию 2:1.

Ранее 27 июля Чехия сенсационно обыграла Нидерланды 2:0 и теперь сыграет с Данией, разгромившей Уэльс 4:0.