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Бельгия - Португалия 1:0. Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы

Сборная Португалии проиграла с минимальным счетом Бельгии, которая в четвертьфинале выходит на Италию.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил Торган Азар - мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

Португалия навалилась на соперника всей мощью. В общей сложности они нанесли 24 удара по воротам Бельгии. Однако мастерства Криштиану Роналду и его товарищей не хватило даже для того, чтобы сравнять счет.

В четвертьфинале 2 июля Бельгия встретится со сборной Италии, которая накануне обыграла Австрию 2:1.

Ранее 27 июля Чехия сенсационно обыграла Нидерланды 2:0 и теперь сыграет с Данией, разгромившей Уэльс 4:0.

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Комментарии (3)

hal9000
Судя по маневрам с бутылками ..мастерство он свое в бутылке оставил...бегал бедный по полю наверно и думал толи на стол бутылку толи под стол..)...видимо закончит как Марадона со стеклянным взглядом укуренный марихуаной
michailPotapov
Жаль. Криштиану прошлую победу добыл на 100%
теперь не повезло.
Надеюсь Италия пройдет Бельгию.
266081655
Сдулся Криштиану.... Вот так с кока-колы на воду переходить....
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