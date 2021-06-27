Чехи обыгрывают Нидерланды и выходят в четвертьфинал Евро-2020

В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу Чехия обыграла Нидерланды. В середине игры российский рефери удалил с поля одного из голландцев.

Игра в Будапеште 27 июня закончилась со счетом 2:0 в пользу Чехии. Забили Томаш Голеш на 68-й минуте встречи и Патрик Шик на 80-й.

Вторую половину игры сборная Нидерландов провела в меньшинстве. Маттейс де Лигт был удален на 55-й минуте решением рефери Сергея Карасева. Ему пришлось смотреть VAR.

В четвертьфинале Чехия сыграет с Данией. Накануне итальянцы обыграли Австрию в матче с овертаймом. Игра закончилась со счетом 2:1. Сегодня определится еще один участник четвертьфинала — Португалия играет с Бельгией.