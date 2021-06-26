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Машина врезалась в ворота российского посольства в Минске

Легковой автомобиль врезался вечером 26 июня в ворота посольства России в Минске, нетрезвого водителя задержали.

«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль «Форд». Водитель пытался скрыться, но был задержан», — сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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По данным ведомства, инцидент произошел на улице Нововиленской, 1А. За рулём был 35-летний мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. На скорости он врезался в ворота дипмиссии, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там злоумышленник был задержан.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома / telegram

«На данный момент на месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка», — добавили в УГАИ.

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