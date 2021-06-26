«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль «Форд». Водитель пытался скрыться, но был задержан», — сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Нововиленской, 1А. За рулём был 35-летний мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. На скорости он врезался в ворота дипмиссии, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там злоумышленник был задержан.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома / telegram
«На данный момент на месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка», — добавили в УГАИ.