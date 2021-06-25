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Посмотрите, как выпускники стягиваются к месту шоу на Дворцовой

К месту проведения «Алых парусов» на Дворцовой площади продолжают стягиваться толпы выпускников. Как передает корреспондент «Фонтанки», участники идут в группах с сопровождением, без которого на мероприятие не попасть.

Перед входом рюкзаки и сумки вчерашних школьников проверяют на наличие опасных предметов, а также еды и воды. В этом году проход осуществляется по секторам и с разных подходов к площади. Так, десятки людей ждут своей очереди попасть на праздник возле прохода с Невского проспекта у набережной реки Мойки. По словам очевидцев, там организовали вход сразу для двух секторов, из-за чего образовалось толпа.

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Вместе со школьниками через ограждения пытаются пройти и местные жители, которых пускают только при наличии соответствующих документов — договора аренды, прописки. Их пускают в порядке очереди, которую организовывают полицейские.

Безопасность во время проведения праздника осуществляют военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии и полиция. «Фонтанка» ранее подробно рассказывала о введеных ограничениях в городе из-за праздника. Однако перекрытыми оказались даже улицы, ранее не заявленные Смольным.

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Комментарии (19)

orlovandrei1986
позвольте угадать - на сцене выступит недо-человек с очень низким уровнем IQ, который будет трубить пафосные речи о том, как он рад всех видеть.... а не о том, что к ним ко всем по его личному мнению, я процитирую этого дауна: "надо с нулевой толерантностью относиться"....
Analyst
Беглов слабый руководитель, как можно стращать ковидом и одновременно собирать десятки тысяч в одном месте.
Ради того, чтобы в новостях показали какой праздник организовали в СПб, но, праздники, это единственное, что у нас получается. Гораздо труднее организовать борьбу с ковидом, которую горадминистрация проиграла.
262255201
Во всей красе двуличие и лицемерие городничего и всей единохитрой верхушки , вакцинировать нужно их мозги
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