Перед входом рюкзаки и сумки вчерашних школьников проверяют на наличие опасных предметов, а также еды и воды. В этом году проход осуществляется по секторам и с разных подходов к площади. Так, десятки людей ждут своей очереди попасть на праздник возле прохода с Невского проспекта у набережной реки Мойки. По словам очевидцев, там организовали вход сразу для двух секторов, из-за чего образовалось толпа.
Вместе со школьниками через ограждения пытаются пройти и местные жители, которых пускают только при наличии соответствующих документов — договора аренды, прописки. Их пускают в порядке очереди, которую организовывают полицейские.
Безопасность во время проведения праздника осуществляют военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии и полиция. «Фонтанка» ранее подробно рассказывала о введеных ограничениях в городе из-за праздника. Однако перекрытыми оказались даже улицы, ранее не заявленные Смольным.