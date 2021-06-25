Часть Большой Конюшенной улицы в Петербурге неожиданно оказалась закрытой для пешеходов вечером 25 июня. На неудобства «Фонтанке» пожаловались читатели.
«У полиции на ходу появился приказ очистить улицу от людей совсем, гости заведений, отдыхающих на летниках, должны перемещаться внутрь. В случае если вышедший покурить гость отойдет от заведения примерно на 10 метров и больше, он может быть выпровожен за зону ограждения», — рассказал один из оказавшихся в западне.
Фотограф «Фонтанки» проверил — действительно, ограждения установлены на пересечении улицы со Шведским переулком. В сторону фан-зоны не пройти. Несколько человек не без труда уговорили полицейских пропустить их на иммерсивный спектакль, показав билеты с адресом.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В администрации района сказали, что ограничения на Большой Конюшенной в их списке есть. Объясняются они тем, что со стороны Миллионной будут подъезжать автобусы с детьми. Напомним, в официальной карте перекрытий для пешеходов, представленной Смольным, этой улицы нет.
Совместно с полицией обеспечением правопорядка во время проведения «Алых парусов» занимаются военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. В частности, они патрулируют акваторию Невы, где наблюдалось массовое скопление маломерных судов, и осуществляют охрану общественного порядка на городских набережных.