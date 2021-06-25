FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Большую Конюшенную тоже перекрыли перед «Алыми парусами», хотя на карте её ограничений нет

Часть Большой Конюшенной улицы в Петербурге неожиданно оказалась закрытой для пешеходов вечером 25 июня. На неудобства «Фонтанке» пожаловались читатели.

«У полиции на ходу появился приказ очистить улицу от людей совсем, гости заведений, отдыхающих на летниках, должны перемещаться внутрь. В случае если вышедший покурить гость отойдет от заведения примерно на 10 метров и больше, он может быть выпровожен за зону ограждения», — рассказал один из оказавшихся в западне.

ПоделитьсяПоделиться

Фотограф «Фонтанки» проверил — действительно, ограждения установлены на пересечении улицы со Шведским переулком. В сторону фан-зоны не пройти. Несколько человек не без труда уговорили полицейских пропустить их на иммерсивный спектакль, показав билеты с адресом.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В администрации района сказали, что ограничения на Большой Конюшенной в их списке есть. Объясняются они тем, что со стороны Миллионной будут подъезжать автобусы с детьми. Напомним, в официальной карте перекрытий для пешеходов, представленной Смольным, этой улицы нет.

Совместно с полицией обеспечением правопорядка во время проведения «Алых парусов» занимаются военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. В частности, они патрулируют акваторию Невы, где наблюдалось массовое скопление маломерных судов, и осуществляют охрану общественного порядка на городских набережных.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

pagero999
Вот ни разу с начала этого "праздника" не смотрел его ни вживую, ни по телеку - и не стремлюсь, ибо не интересно от слова совсем. одни сложности для 90% населения по перемещению, ради потешного зрелища для кучки школоты...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний