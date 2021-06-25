«У полиции на ходу появился приказ очистить улицу от людей совсем, гости заведений, отдыхающих на летниках, должны перемещаться внутрь. В случае если вышедший покурить гость отойдет от заведения примерно на 10 метров и больше, он может быть выпровожен за зону ограждения», — рассказал один из оказавшихся в западне.

Фотограф «Фонтанки» проверил — действительно, ограждения установлены на пересечении улицы со Шведским переулком. В сторону фан-зоны не пройти. Несколько человек не без труда уговорили полицейских пропустить их на иммерсивный спектакль, показав билеты с адресом.

В администрации района сказали, что ограничения на Большой Конюшенной в их списке есть. Объясняются они тем, что со стороны Миллионной будут подъезжать автобусы с детьми. Напомним, в официальной карте перекрытий для пешеходов, представленной Смольным, этой улицы нет.

Совместно с полицией обеспечением правопорядка во время проведения «Алых парусов» занимаются военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. В частности, они патрулируют акваторию Невы, где наблюдалось массовое скопление маломерных судов, и осуществляют охрану общественного порядка на городских набережных.

