МЧС объявляет штормовое предупреждение: грозы в Ленобласти ждут после полудня, а к вечеру плюс 32

Ведомство со ссылкой на СЗ УГМС информирует, что 25 июня начиная с 13 — 16 часов в регионе ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15 — 18 м/с и ливнями. Во второй половине дня местами температура воздуха может повышаться до 30 — 32 градусов.



Дожди и грозы не принесут Петербургу прохлады, подтверждает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Погоду определяет атмосферный фронт, расположившийся вдоль западных границ мощного антициклона. Он вызывает кратковременные дожди и грозы, но дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит.

