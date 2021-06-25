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МЧС объявляет штормовое предупреждение: грозы в Ленобласти ждут после полудня, а к вечеру плюс 32

В Ленинградской области будет жарко

Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Ведомство со ссылкой на СЗ УГМС информирует, что 25 июня начиная с 13 — 16 часов в регионе ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15 — 18 м/с и ливнями. Во второй половине дня местами температура воздуха может повышаться до 30 — 32 градусов.

Дожди и грозы не принесут Петербургу прохлады, подтверждает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Погоду определяет атмосферный фронт, расположившийся вдоль западных границ мощного антициклона. Он вызывает кратковременные дожди и грозы, но дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Жара в Петербурге держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса.

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