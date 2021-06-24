«Бероев сказал «моё тело — моё дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев. Что не совсем верно, потому что коронавирус передаётся не только по матери. Сейчас есть идея давать городам, в которых меньше всего привитых, звания городов-бероев. Могут появиться герои-берои, которые во время вакцинации закрывают плечом плечо товарища», — заявил Ургант.

Напомним, ранее наше издание писало, что российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» — 2021 вышел на сцену с жёлтой звездой на пиджаке и заявил, что он от коронавируса не прививался, и хотя его знакомые и «даже некоторые друзья» вакцинировались, это никогда не было причиной для ссор, потому что они «взрослые люди» и уважают выбор друг друга. При этом Бероев сравнил ситуацию с коронавирусными ограничениями с расовой дискриминацией и геноцидом евреев.



Поступок актёра раскритиковали в Федерации еврейских общин России. Негативно также высказывались и многие пользователи соцсетей.

