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«Города-берои». Ургант пошутил над словами Бероева про вакцинацию и процитировал «Фонтанку»

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий в шутливой форме прокомментировал заявление актёра Егора Бероева, сравнившего обязательную вакцинацию с холокостом.

«Бероев сказал «моё тело — моё дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев. Что не совсем верно, потому что коронавирус передаётся не только по матери. Сейчас есть идея давать городам, в которых меньше всего привитых, звания городов-бероев. Могут появиться герои-берои, которые во время вакцинации закрывают плечом плечо товарища», — заявил Ургант.

Отметим, что в качестве заставки к обсуждаемой теме ведущий использовал новость «Фонтанки».

Напомним, ранее наше издание писало, что российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» — 2021 вышел на сцену с жёлтой звездой на пиджаке и заявил, что он от коронавируса не прививался, и хотя его знакомые и «даже некоторые друзья» вакцинировались, это никогда не было причиной для ссор, потому что они «взрослые люди» и уважают выбор друг друга. При этом Бероев сравнил ситуацию с коронавирусными ограничениями с расовой дискриминацией и геноцидом евреев.

Поступок актёра раскритиковали в Федерации еврейских общин России. Негативно также высказывались и многие пользователи соцсетей.

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Комментарии (7)

orlovandrei1986
пусть про пИськова пошутит с его предложение увольняться тем, кто не будет вакцинироваться... поржём всей страной над этим убогим...
Савва Морозов
Нет, всё же, пусть в Израиле такое заявит.
Norge
Все сказали в душе спасибо за смелость и пошли зарабатывать на критике смельчака - в их традиции умный тот, кто прикинется глупым и наживет на этом денег, наши дурачки камлают бесплатно.
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