«Россети Ленэнерго» закончили с резервными схемами на севере Петербурга. С их стороны — свет дали всем

Компания «Россети Ленэнерго» в половине первого ночи закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения. Но в некоторых домах еще темно.

Как сообщает пресс-служба компании, оперативный персонал «Россети Ленэнерго» и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга. «С 00:24 все потребители получают электроэнергию», — заверили в организации.

При этом жалобы от горожан на темноту и сухость в кранах до конца не закончились. Электроэнергетики объяснили, что часть зданий после переключения на резервную схему получают электроэнергию автоматически. Однако есть и те, в которых электрик управляющей компании должен самостоятельно переключить автомат.