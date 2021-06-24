«Россети Ленэнерго» закончили с резервными схемами на севере Петербурга. С их стороны — свет дали всем

Компания «Россети Ленэнерго» в половине первого ночи закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения. Но в некоторых домах еще темно.
Как сообщает пресс-служба компании, оперативный персонал «Россети Ленэнерго» и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга. «С 00:24 все потребители получают электроэнергию», — заверили в организации.
При этом жалобы от горожан на темноту и сухость в кранах до конца не закончились. Электроэнергетики объяснили, что часть зданий после переключения на резервную схему получают электроэнергию автоматически. Однако есть и те, в которых электрик управляющей компании должен самостоятельно переключить автомат.
Свет в домах и на улицах части северных районов погас после разгерметизации на подстанции «Ручьи», которая принадлежит компании ОЭК. Она горела на площади 50 квадратных метров. Это оборудование получает энергию с Северной ТЭЦ и распределяет ее на четыре подстанции. Подробнее об аварии — тут.
Из-за жары перебои со светом на севере Петербурга происходят третий день подряд. То вырубается электричество в домах, то останавливаются поезда в метро.