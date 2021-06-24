FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

«Россети Ленэнерго» закончили с резервными схемами на севере Петербурга. С их стороны — свет дали всем

Электроэнергетики дали свет всем отключенным на севере Петербурга потребителям

Компания «Россети Ленэнерго» в половине первого ночи закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения. Но в некоторых домах еще темно.

Как сообщает пресс-служба компании, оперативный персонал «Россети Ленэнерго» и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга. «С 00:24 все потребители получают электроэнергию», — заверили в организации.

При этом жалобы от горожан на темноту и сухость в кранах до конца не закончились. Электроэнергетики объяснили, что часть зданий после переключения на резервную схему получают электроэнергию автоматически. Однако есть и те, в которых электрик управляющей компании должен самостоятельно переключить автомат.

Свет в домах и на улицах части северных районов погас после разгерметизации на подстанции «Ручьи», которая принадлежит компании ОЭК. Она горела на площади 50 квадратных метров. Это оборудование получает энергию с Северной ТЭЦ и распределяет ее на четыре подстанции. Подробнее об аварии — тут.

Из-за жары перебои со светом на севере Петербурга происходят третий день подряд. То вырубается электричество в домах, то останавливаются поезда в метро.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

виктор эммануил
В 2010 году температура за 30 держалась с 6 июля по 14 августа.Самое жуткое лето на моей памяти.Но система электроснабжения выдержала.Не было пожаров и массовых отключений.Все мелкие сбои происходили на ТП,в основном просадки.Что случилось за десять лет,если сети уже несколько дней колбасит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний