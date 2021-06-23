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В центре Астрахани лоб в лоб столкнулись два электросамокатчика. Помощь потребовалась обоим

Лобовое столкновение двух электросамокатов в Астрахани попало на видео

ДТП с участием двух электросамокатов произошло в Астрахани. Лобовое столкновение случилось на центральной площади города накануне вечером. Его записала камера видеонаблюдения. Видео публикует 23 июня местный портал Astrakhan.su.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0UNQu3TLxBUKaPOT5jSfyg" target="_blank" class="io-leave-page _">ASTRAKHAN RU</a>

Судя по видео, два водителя электросамокатов мчались навстречу друг другу напротив памятника Владимиру Ленину абсолютно по пустой дороге. Ни один из них не предпринял попыток избежать столкновения. После ДТП оба самокатчика рухнули на землю. К пострадавшим кинулись на помощь очевидцы, позже к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и медики. В настоящий момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что в последнее время по всей России и в Петербурге, в частности, участились случаи ДТП с участием электросамокатов. После нескольких трагических инцидентов в Петербурге в кикшеринговых компаниях прошли обыски. Компании на некоторое время остановили работу, а потом договорились со Смольным о новых правилах.

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Комментарии (9)

Дядя Бо
Биба и Боба.
Ифка
а там не ребенок упал с самоката?
Alex000
Это видео можно смотреть вечно.
Два одиночества встретились наконец-то.
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