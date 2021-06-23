Судя по видео, два водителя электросамокатов мчались навстречу друг другу напротив памятника Владимиру Ленину абсолютно по пустой дороге. Ни один из них не предпринял попыток избежать столкновения. После ДТП оба самокатчика рухнули на землю. К пострадавшим кинулись на помощь очевидцы, позже к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и медики. В настоящий момент информация о состоянии пострадавших уточняется.