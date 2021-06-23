Петербургские полицейские застали коллегу за съёмкой ролика для тиктока, но, присмотревшись, не узнали в нём своего. Следующее видео охотник за рейтингами записал в отделе и с извинениями.
Результат 23 июня показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Как сообщили в ведомстве, молодого человека полицейские приметили в центре города на прошлой неделе. Несмотря на форму и звезды майора на плечах, мимикрировать под сотрудника ему не удалось.
«При виде «коллег» он начал явно нервничать. В ходе проверки было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел указанный гражданин не имеет», — уточнили в полицейском главке.
Задержанному 27 лет, в прошлом году он приехал из Пермского края. Под камеру он признался, что надел форму, чтобы поднять рейтинги и привлечь подписчиков.
«Наш акцент состоит на резонансе, — говорит он, привычно работая с камерой. — Ошибка была в том, что мы надели на себя полицейскую форму и выкладывали материал в Интернет. Впредь этого больше не повторится. Я вам всем советую не повторять моих ошибок. За это будет преследовать ответственность. И поверьте мне: сладко не придётся. Поэтому, друзья, не повторяйте моих ошибок. Я приношу свои извинения правоохранительным органам».
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кроме ролика в отделе полиции прогулка запомнится административным протоколом по статье 17.12 КоАП. Максимальная санкция, предусмотренная за незаконное ношение форменной одежды, — до 1,5 тысяч рублей штрафа с конфискацией «костюма».