Петербургские полицейские застали коллегу за съёмкой ролика для тиктока, но, присмотревшись, не узнали в нём своего. Следующее видео охотник за рейтингами записал в отделе и с извинениями.



Результат 23 июня показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Как сообщили в ведомстве, молодого человека полицейские приметили в центре города на прошлой неделе. Несмотря на форму и звезды майора на плечах, мимикрировать под сотрудника ему не удалось.



«При виде «коллег» он начал явно нервничать. В ходе проверки было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел указанный гражданин не имеет», — уточнили в полицейском главке.

