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Чиновники хотят ввести акцизы на сладкие напитки

В российском правительстве задумались, не ввести ли акцизы на сладкие напитки.

Как пишут 23 июня «Ведомости», проработать эту инициативу должны заинтересованные ведомства. В Минсельхоз, по словам его представителя, поступил протокол совещания, проходившего у первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. В документе поручено предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

В Минфине, как говорят его сотрудники, вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители, обсуждается с другими ведомствами.

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Комментарии (8)

serglaz
А тут еще Криштиану Роналду отодвинул бутылку с Кока-Колой)).
По сути верная идея. Напрягает только скорость, с которой налогово-штрафные идеи приходят в начальственные головы.
houspi
Не иначе как у правительства опять деньги закончились.
Эффективные менеджеры проявляют чудеса эффективных трат.
Sobaka
воздуху приготовиться
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