Чиновники хотят ввести акцизы на сладкие напитки

В российском правительстве задумались, не ввести ли акцизы на сладкие напитки.



Как пишут 23 июня «Ведомости», проработать эту инициативу должны заинтересованные ведомства. В Минсельхоз, по словам его представителя, поступил протокол совещания, проходившего у первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. В документе поручено предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».



В Минфине, как говорят его сотрудники, вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители, обсуждается с другими ведомствами.

