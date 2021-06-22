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Правительство РФ поддержало идею штрафовать за выбрасывание мусора из машины

Правительство Российской Федерации дало положительный отзыв на проект поправок в КоАП РФ, вводящий штрафы для водителей, которые выбрасывают мусор из машины. Об этом 22 июня рассказал на своей странице в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Авторами инициативы выступили Мосгордума и Мособлдума. Фиксировать нарушения предполагается при помощи камер фото- и видеофиксации. Причем «для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощённый порядок привлечения к ответственности», отметил Шапошников.

Если камера зафиксирует, как владелец легкового автомобиля выбрасывает мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Если машина грузовая, штраф составит уже 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено наказание в 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

Как сообщает «Российская газета», транспортные средства с прицепами, тракторы и самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, по словам Шапошников, возможно, будут изымать, но речь идет прежде всего о юридических лицах. У физических лиц автомобиль не заберут. За повторное нарушение, зафиксированное камерой, изъятие машины тоже не предусмотрено. А вот для какой-либо компании выгрузка мусора, к примеру, где-то на пустыре может обернуться лишением самосвалов.

По информации издания, российское правительство в целом поддержало законопроект, но высказало в отзыве некоторые технические замечания.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ну, наконец-то, отлично, а нужные регламенты и исполнители с распорядителями тоже скоро подтянутся, нет сомнения, это же деньги по карманам чистить))) на улицах будет чистенько у нас!!
Modest_5e4ce41f7533b
Интересно, как будет фиксироваться нарушение, если вдоль трасс, в лесополосах лежат горы мусора, сброшенного самосвалами и о штрафах за это я еще не слыхал. А с видеоконтролем это не так уж и трудно: на участок трассы машина въехала с полным кузовом, а покинула его с пустым. Естественный вопрос: кто и где принял груз? И всего-то при распознавании номера на пункте контроля, выводить на экран фото этой машины с предыдущего пункта. Разумеется, речь не идет о профессиональных мусоровозах: там уход с оговоренного маршрута на полигон - повод для разбирательства.
chip1
Конечно впечатляет активная работа законодателей в придумывании штрафов и различного рода наказаний, ничего позитивного в новых законах последнего времени вспомнить не могу одни штрафы, уголовная ответственность и т.д. Но с тем, что свиней за рулем нужно наказывать я согласен, еще бы вылавливать любителей после пикников свой мусор в кусты кидать...
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