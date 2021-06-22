Правительство РФ поддержало идею штрафовать за выбрасывание мусора из машины

Авторами инициативы выступили Мосгордума и Мособлдума. Фиксировать нарушения предполагается при помощи камер фото- и видеофиксации. Причем «для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощённый порядок привлечения к ответственности», отметил Шапошников.

Правительство Российской Федерации дало положительный отзыв на проект поправок в КоАП РФ, вводящий штрафы для водителей, которые выбрасывают мусор из машины. Об этом 22 июня рассказал на своей странице в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Если камера зафиксирует, как владелец легкового автомобиля выбрасывает мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Если машина грузовая, штраф составит уже 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено наказание в 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

Как сообщает «Российская газета», транспортные средства с прицепами, тракторы и самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, по словам Шапошников, возможно, будут изымать, но речь идет прежде всего о юридических лицах. У физических лиц автомобиль не заберут. За повторное нарушение, зафиксированное камерой, изъятие машины тоже не предусмотрено. А вот для какой-либо компании выгрузка мусора, к примеру, где-то на пустыре может обернуться лишением самосвалов.

По информации издания, российское правительство в целом поддержало законопроект, но высказало в отзыве некоторые технические замечания.