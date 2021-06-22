Черчесов — о разгромном поражении от Дании: Это была наша лучшая игра

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги выступления своей команды на чемпионате Европы 21 июня.

«Сегодня в плане готовности — это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь, в Копенгагене, выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией — это было бы странно. В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, сборная России проиграла Дании со счётом 1:4. Единственный мяч в игре за Россию забил Артём Дзюба с пенальти. Отечественная команда набрала столько же очков, как и Дания и Финляндия, но по разнице забитых и пропущенных голов заняла лишь четвертое место и выбыла из турнира.