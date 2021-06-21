Есть решение. Как «цифра» ускоряет бизнес-процессы

Фото предоставлено компанией МегаФон Поделиться Поделиться







Где рождаются новые возможности

Вопреки ожиданиям посетителей, Центр бизнес-возможностей МегаФона — не лаборатория с «железом», а современная технологичная площадка, где на виртуальных стендах можно протестировать более 60 цифровых решений. Это отражает философию компании: клиенту не нужно погружаться в детали и технические нюансы. Он должен увидеть главное — возможности, которые дают его бизнесу те или иные продукты.

Как рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Юлия Сябитова, МегаФон не просто предлагает клиентам цифровые продукты и сервисы, которые помогают сделать работу бизнеса и государственных заказчиков более эффективной. Компания дает возможность «примерить» их в тех ситуациях, где это действительно необходимо. Для этого в Центре воссозданы локации, где чаще всего работают деловые люди: офис, производство, аэропорт и даже кафе.

ТОП-6 цифровых продуктов от МегаФона для бизнеса

1. ВидеоАналитика. Аналитика данных с видеокамер при помощи искусственного интеллекта. Решение актуально для разных отраслей: промышленности, ритейла, банковского сектора. Например, МегаФон ВидеоАналитика для ритейла изучает поведение посетителей и сообщает о важных событиях. Вы сможете выстраивать продажи на основе полученных данных, выявлять пиковое время продаж и посещения, а также вовремя уделять внимание особенным клиентам. ВидеоАналитика на производстве поможет отслеживать посещения объекта и защищать от несанкционированного входа, позволит предотвратить инциденты и снизит риски несчастных случаев на рабочем месте.

2. МегаФон Транкинг — оперативная связь на базе сети LTE — позволяет координировать работу подразделений и повышать эффективность технологических и бизнес-процессов, оптимизируя рабочее время сотрудников. Пользователям доступны: система диспетчеризации, позиционирование абонентов на карте в реальном времени, отправка и прием аудио-сообщений, индивидуальные и групповые видеовызовы, сервер с возможностью просмотра записи перемещения абонентов.

3. Мобильный ID. Быстрый способ авторизации и подтверждения личности на любых ресурсах по номеру мобильного телефона. Срочно вызвали в командировку? Не нужно вспоминать логин и пароль на сайте авиакомпании. Зайдите в приложение, введите номер телефона, получите Push-уведомление и подтвердите свои действия. Сервис автоматически подтянет в систему все данные, необходимые для покупки. Вам останется только выбрать рейс — билет будет оплачен действительно в один клик.

4. Мобильная электронная подпись (МЭП). Неожиданно «прилетел» крупный контракт, а вы не можете его подписать — ждете рейса в аэропорту без доступа к компьютеру? Для таких случаев МегаФон создал МЭП. Одним движением она позволяет подписать любой документ, интегрированный в вашу систему документооборота. Получив Push-уведомление, изучите все поля с главной информацией о договоре (предмет сделки, сумма, дата и т.д.) и нажмите кнопку подтверждения. Безопасность процесса обеспечит уникальный 6-значный пинкод, который оформляется на каждого сотрудника в сертифицированном удостоверяющем центре МегаФона. Вы улетите в командировку, а производственный процесс будет идти своим чередом.

5. Интеллектуальная обработка вызовов. Голосовой робот с искусственным интеллектом автоматизирует работу с клиентами, совершая вызовы по ранее подготовленным сценариям и обучаясь в процессе работы. Вы можете делегировать роботу как типовые, так и сложные задачи для оптимизации ресурсов персонала. Например, уникальное комплексное решение Голосовой работ + Лидогенерация поможет найти лояльных клиентов и привести их к покупке. Услуга покрывает полный цикл работ в телефонных продажах: от создания качественной воронки целевой аудитории до проработки ее голосовым роботом с естественной речью. 6. М2М-Мониторинг. Многофункциональное решение для удаленного контроля SIM-карт, установленных в М2М-устройствах, и управления ими. Услуга позволяет в режиме реального времени получать информацию об используемых услугах связи и работоспособности оборудования — это помогает предотвращать аварийные ситуации и перерасход средств. 7. Умное ЖКХ. Это сервис, который собирает и обрабатывает показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии и тепла, холодной и горячей воды. Он анализирует информацию, выстраивает графики и отчеты, а также отслеживает нештатные ситуации в режиме реального времени.

Фото предоставлено компанией МегаФон Поделиться Поделиться







Почему именно МегаФон?

У компании самый быстрый мобильный интернет в России*.

Оператор — один из лидеров в развитии инфраструктуры. В 2020 году благодаря масштабной модернизации в Северо-Западном филиале около 500 тысяч абонентов получили доступ к высокоскоростному интернету.

МегаФон — признанный эксперт в области цифровизации. Это доказывает, например, руководство профильной группой в АНО «Цифровая экономика» при правительстве РФ. «Мы не только предлагаем решения для тех сегментов, где спрос уже сформирован, но и в числе первых реализуем новые полезные сервисы. Сегодня у представителей бизнеса нет возможности тратить время и средства на рутинные процессы, для них на первом плане — увеличение эффективности производства, сокращение расходов, повышение прибыли. В Центре бизнес-возможностей мы наглядно демонстрируем, как с помощью цифровых сервисов можно решить большинство этих задач, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса СЗФ МегаФона Юлия Сябитова. — Мы приглашаем вас в Центр бизнес-возможностей МегаФона на Караванной улице. Там в условиях, близких к реальным, вы можете познакомиться с нашими продуктами и услугами, которые уже завтра сделают ваш бизнес эффективнее».



Материал публикуется специально для ПАО «МегаФон».

* Исследования проведены с помощью сервиса SpeedTest.net на платформе Ookla.

