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Мужчина выбросил пистолет с петербургской дамбы, чтобы никого не убить во время развода

Полиция Выборга зафиксировала утрату пистолета из-за семейной драмы

Житель Выборга решил избавиться от своего пистолета, чтобы к концу пьесы он не выстрелил. История бракоразводной драмы стала известна «Фонтанке» 19 июня.

Накануне в УМВД по Выборгскому району поступило заявление от 46-летнего мужчины, который попросил зафиксировать факт утраты травматического пистолета Grand Power. Полицейские услышали не обычную историю о потере оружия в лесу или на рыбалке, а рассказ о разрушенной семье. Как пояснил заявитель, осенью 2018 года он приехал на петербургскую дамбу и выбросил пистолет в воду. Выборжец в тот период переживал тяжёлый бракоразводный процесс и испугался, что может применить свой Grand Power не по назначению.

Судя по странице в социальных сетях, мужчина и правда близко к сердцу перенес развод с женой. От брака у него остался сын.

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Комментарии (9)

Franklin_Delano_Roosevelt
вообще на эти случае ОООП сдаётся в полицию на хранение до 2-х месяцев совершенно бесплатно по заявлению владельца! законы учить надо и знать свои права.
Kot Piter
Грамотно поступил. По той же причине не завожу никакого оружия. =)
Modest_5e4ce41f7533b
Может на пистолете уже что-то висело.
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