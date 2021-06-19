Мужчина выбросил пистолет с петербургской дамбы, чтобы никого не убить во время развода

Житель Выборга решил избавиться от своего пистолета, чтобы к концу пьесы он не выстрелил. История бракоразводной драмы стала известна «Фонтанке» 19 июня.



Накануне в УМВД по Выборгскому району поступило заявление от 46-летнего мужчины, который попросил зафиксировать факт утраты травматического пистолета Grand Power. Полицейские услышали не обычную историю о потере оружия в лесу или на рыбалке, а рассказ о разрушенной семье. Как пояснил заявитель, осенью 2018 года он приехал на петербургскую дамбу и выбросил пистолет в воду. Выборжец в тот период переживал тяжёлый бракоразводный процесс и испугался, что может применить свой Grand Power не по назначению.

