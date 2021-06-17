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На Витебском автомобиль уронил велосипедиста, съезжая с дороги. ДТП попало на видео

На юге Петербурга велосипедист получил лёгкие повреждения в ДТП

ДТП с велосипедом на юге Петербурга зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста.

На Витебском проспекте, у дома 17, корпус 1, автомобиль повернул направо к заправке и сбил велосипедиста, сообщается 17 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор видео Алексей так описывает обстоятельства аварии: «Мерседес» его обогнал и пошёл на поворот. У велосипедиста не было шанса увернуться. Как итог немного пострадал велик и есть пара ссадин (со слов велосипедиста)».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Смертельное ДТП с велосипедистом произошло минувшим вечером на проспекте Обуховской Обороны. Там трамвай задавил женщину, переезжавшую пути.

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Комментарии (23)

265056402
может, лет через 10, когда тачки друг друга в пробках будут расталкивать, придётся признать необходимость расселять город или переходить на ОТ и мелочь типа мопедов. Скорость в реальности города не сильно пострадает, но сколько вони и недовольства будет
Gary
Если обогнал велосипедиста (точнее опередил), то видел его. Получается, что хотел повернуть не пропустив велосипедиста. Но переоценил свои возможности. На видео не видно, включал ли поворотник. Скорее всего нет. Короче - кругом виноват, балбес.
Владислав М
Зеркала у этого авто видимо для красоты. Будет теперь возмещать ущерб и платить за страховуку 100%. Хотя у таких, она, наверное, никогда и не дешевеет.
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