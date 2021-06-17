ДТП с велосипедом на юге Петербурга зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста.



На Витебском проспекте, у дома 17, корпус 1, автомобиль повернул направо к заправке и сбил велосипедиста, сообщается 17 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор видео Алексей так описывает обстоятельства аварии: «Мерседес» его обогнал и пошёл на поворот. У велосипедиста не было шанса увернуться. Как итог немного пострадал велик и есть пара ссадин (со слов велосипедиста)».