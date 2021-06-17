На юго-востоке Петербурга трамвай насмерть сбил женщину, пересекавшую пути на велосипеде

Булгаковская трагедия произошла на глазах у петербуржцев в Невском районе вечером 16 июня. Трамвай 27 маршрута сбил женщину.
«На остановке трамвая «Запорожская улица» в Невском районе трамвай сбил женщину. Умерла до приезда скорой. Переходя трамвайные пути была в наушниках, очевидцы говорят трамвай сигналил, но остановиться не смог», — написала свидетельница случившегося Надежда.
Местный житель видел всё происходящее с балкона своего дома. Он рассказал, что женщина переезжала пути на велосипеде.
В «Горэлектротрансе» подтвердили смерть велосипедистки и отметили, что та переходила пути в непредназначенном для этого месте.