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На юго-востоке Петербурга трамвай насмерть сбил женщину, пересекавшую пути на велосипеде

Булгаковская трагедия произошла на глазах у петербуржцев в Невском районе вечером 16 июня. Трамвай 27 маршрута сбил женщину.

«На остановке трамвая «Запорожская улица» в Невском районе трамвай сбил женщину. Умерла до приезда скорой. Переходя трамвайные пути была в наушниках, очевидцы говорят трамвай сигналил, но остановиться не смог», — написала свидетельница случившегося Надежда.

Местный житель видел всё происходящее с балкона своего дома. Он рассказал, что женщина переезжала пути на велосипеде.

В «Горэлектротрансе» подтвердили смерть велосипедистки и отметили, что та переходила пути в непредназначенном для этого месте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

RemyMartin
Пешеходица всегда права, но трамвай всё равно железный.
Coulthard
Переходила... Не, переезжала... Не, переходила... Интрига!
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