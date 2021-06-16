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Самосвал и «ГАЗель» устроили «бутерброд» с каршерингом на проспекте Энгельса

Два грузовика, каршеринг и легковая столкнулись на севере Петербурга

Массовая авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей изрядно осложнила движение на севере Петербурга днем 16 июня. Больше всех в ней досталось каршерингу, который оказался зажат между грузовиками.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Энгельса от КАД в сторону центра собрался «паровозик» из Volkswagen Polo, грузовой «ГАЗели», еще одного «Фольксвагена» каршеринга Pool:start от YouDrive и самосвала. Последний буквально затолкал арендную машину под фургон по лобовое стекло, а сам сплющил ему багажник.

О пострадавших не сообщается. На кадрах с места ДТП видео, что каршеринг получил серьезные повреждения, но до салона, и в частности водительского места, удар, похоже, не дошел. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что, по данным дежурной части ГИБДД, карета скорой помощи на место аварии не выезжала.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке проспекта Энгельса между КАД и улицей Николая Рубцова и так затруднено, но авария уплотнила его еще сильнее.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Alex000
Ничего удивительного. У грузовиков брачный сезон просто.
hal9000
Испортили автомобиль...лучшеб мне отдали..яб на нем покатался чуть чуть,а потом продал бы кому со скидкой хорошей...и мне хорошо и тот кто купит со скидкой хорошо..а так ни себе не людям...
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