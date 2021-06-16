Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Энгельса от КАД в сторону центра собрался «паровозик» из Volkswagen Polo, грузовой «ГАЗели», еще одного «Фольксвагена» каршеринга Pool:start от YouDrive и самосвала. Последний буквально затолкал арендную машину под фургон по лобовое стекло, а сам сплющил ему багажник.
О пострадавших не сообщается. На кадрах с места ДТП видео, что каршеринг получил серьезные повреждения, но до салона, и в частности водительского места, удар, похоже, не дошел. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что, по данным дежурной части ГИБДД, карета скорой помощи на место аварии не выезжала.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке проспекта Энгельса между КАД и улицей Николая Рубцова и так затруднено, но авария уплотнила его еще сильнее.