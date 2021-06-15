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Тиктокер получил пощёчину за сценку с иконой в Москве. СКР возбудил уголовное дело

СКР расследует дело об оскорблении чувств верующих после скандальной сценки с иконой в Москве

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) в отношении группы тиктокеров, снимавших сценку с православной иконой на юго-западе столицы.

Как сообщили 15 июня в СКР, по данным следствия, в минувшую пятницу группа молодых людей, находясь вблизи жилого дома на Нагорном бульваре, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Во время съёмок видео для TikTok к молодым людям, изображающим застолье рядом с иконой, подошёл мужчина и сделал им замечание. Герои ролика в ответ на это заявили, что не верят в бога, а икона для них «просто картинка». После этого вспыхнула перепалка, в ходе которой прохожий несколько раз дал пощёчину одному из тиктокеров.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также ведут поиск лиц, причастных к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается, уточнили в Следственном комитете.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Подошёл, оскорбил чувства чувствующих, затеял драку, а потом ещё наябедничал в полицию. Какой же пример он подал нашей молодёжи? Дурной пример подал.
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