Тиктокер получил пощёчину за сценку с иконой в Москве. СКР возбудил уголовное дело

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) в отношении группы тиктокеров, снимавших сценку с православной иконой на юго-западе столицы.
Как сообщили 15 июня в СКР, по данным следствия, в минувшую пятницу группа молодых людей, находясь вблизи жилого дома на Нагорном бульваре, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Во время съёмок видео для TikTok к молодым людям, изображающим застолье рядом с иконой, подошёл мужчина и сделал им замечание. Герои ролика в ответ на это заявили, что не верят в бога, а икона для них «просто картинка». После этого вспыхнула перепалка, в ходе которой прохожий несколько раз дал пощёчину одному из тиктокеров.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также ведут поиск лиц, причастных к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается, уточнили в Следственном комитете.