Тиктокер получил пощёчину за сценку с иконой в Москве. СКР возбудил уголовное дело

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) в отношении группы тиктокеров, снимавших сценку с православной иконой на юго-западе столицы.

Как сообщили 15 июня в СКР, по данным следствия, в минувшую пятницу группа молодых людей, находясь вблизи жилого дома на Нагорном бульваре, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

