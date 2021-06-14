Как сообщают 14 июня корреспонденты «Фонтанки», на входе в метро пассажиров гораздо настойчивее призывают надеть маски, к турникетам без них не допускают. Об обязанности соблюдать противоэпидемиические требования напоминают по внутренней связи в вагонах. В целом людей в масках стало больше, но всё равно хватает и тех, кто твердо намерен встречать ковид с открытым забралом. Полиция дежурит на каждой станции, но заметно, что задачи у неё прежде всего «околофутбольные».
Напомним, накануне Смольный объявил об усилении контроля за масочным режимом на транспорте. Это касается не только метро: «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» также заявили, что движение автобуса, трамвая и троллейбуса невозможно, если кто-то из пассажиров не соблюдает требования 121-го постановления правительства, где, в том числе, содержится обязанность носить СИЗ в транспорте.
По данным «Фонтанки», объемы суточной госпитализации с диагнозом COVID-19 превышают 800 человек. На этом фоне Смольный призывает всех незамедлительно вакцинироваться, а также вводит с 17 июня новые ограничения.
автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»