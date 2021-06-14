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В петербургском метро посуровели к безмасочникам. Но на спуске с эскалаторов все еще вольница

Петербургский метрополитен усилил контроль за ношением масок

Сотрудники петербургского метрополитена стали внимательнее относиться к тому, как пассажиры соблюдают масочный режим.

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как сообщают 14 июня корреспонденты «Фонтанки», на входе в метро пассажиров гораздо настойчивее призывают надеть маски, к турникетам без них не допускают. Об обязанности соблюдать противоэпидемиические требования напоминают по внутренней связи в вагонах. В целом людей в масках стало больше, но всё равно хватает и тех, кто твердо намерен встречать ковид с открытым забралом. Полиция дежурит на каждой станции, но заметно, что задачи у неё прежде всего «околофутбольные».

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Напомним, накануне Смольный объявил об усилении контроля за масочным режимом на транспорте. Это касается не только метро: «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» также заявили, что движение автобуса, трамвая и троллейбуса невозможно, если кто-то из пассажиров не соблюдает требования 121-го постановления правительства, где, в том числе, содержится обязанность носить СИЗ в транспорте.

По данным «Фонтанки», объемы суточной госпитализации с диагнозом COVID-19 превышают 800 человек. На этом фоне Смольный призывает всех незамедлительно вакцинироваться, а также вводит с 17 июня новые ограничения.

автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

iphonedimona
Две задачи - футбольная и масочная, в одной полицейской голове это слишком много. Я помню, когда пресловутый форум проходил в Гавани, обратился к полицаям и попросил их убрать с зебры запаркованные на переходе ул. Кораблестроителей авто. Мне ответили, что они обслуживают форум. Спасибо, что в околоток не увезли. Маски масками, а не проще было футбол отменить?
266089060
На самом деле, тотальный пофигизм населения прекрасно лечится штрафами
Павел Михайлов
А повторение шоу будет, когда обезумевший от страха чиновник закрывал скверы и общественные туалеты в Питере?
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