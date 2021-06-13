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Страх петербургского велосипедиста. На Лиговском мужчину сбили дверью припаркованной машины

Авария с участием велосипедиста и припаркованного автомобиля попала на видео

Велосипедист пострадал в Петербурге от двери припаркованной машины. Водитель «Лады Ларгус» не заметил помеху.

Как стало известно «Фонтанке», днем 13 июня на Лиговском проспекте у метро «Обводный канал» перед проезжавшим в общем потоке велосипедистом открылась водительская дверь. От удара мужчину отнесло на соседнюю полосу, под колеса он не попал благодаря реакции водителя транспортной компании Vezu.

«Фонтанка.ру»

Участники ДТП остались на Лиговском и вызвали ДПС. Велосипедист не утратил способность передвигаться самостоятельно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Александр Киселёв
Было такое и у меня ))) Только в данной ситуации идиоты оба. Один открывает дверь, не посмотрев в зеркало , другой настолько увлёкся сам собой, что не заметил дверь. В такой ситуации выпрямляешься и выставляешь ноги вперёд. После чего влетаешь с ногами в дверь.
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