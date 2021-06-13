Велосипедист пострадал в Петербурге от двери припаркованной машины. Водитель «Лады Ларгус» не заметил помеху.
Как стало известно «Фонтанке», днем 13 июня на Лиговском проспекте у метро «Обводный канал» перед проезжавшим в общем потоке велосипедистом открылась водительская дверь. От удара мужчину отнесло на соседнюю полосу, под колеса он не попал благодаря реакции водителя транспортной компании Vezu.
«Фонтанка.ру»
Участники ДТП остались на Лиговском и вызвали ДПС. Велосипедист не утратил способность передвигаться самостоятельно.