О срочной ночной стройке, начавшейся около 2 часов ночи в квартале на Парашютной улице, сообщил 13 июня читатель «Фонтанки». На Пригородном участке 415, где к концу июня должна появиться достроенная школа, очевидец заметил тяжёлую строительную технику и группу рабочих, которые укладывали асфальт. Необходимость ночных работ, по словам местного жителя, один из строителей объяснил тем, что подрядчик торопится завершить стройку в срок.

«Когда я производил видеосъемку, ко мне подошел один из рабочих и спросил зачем я это делаю. Я ему объяснил свою позицию, пояснив, что проводить шумные работы в ночное время — противозаконно, но конкретно к рабочим у меня нет претензий, претензии к их руководству. Он сказал, что понимает меня, согласился, что это неправильно, но сказал, что руководство заставило выйти на ночные работы т.к. они не укладываются в сроки», — сообщил «Фонтанке» читатель.

Заказчиком строительства является комитет по строительству правительства Санкт-Петербурга. Согласно информации, размещённой на месте стройки, генеральный подрядчик — ООО «БалтИнвестСтрой». По номеру телефона, оставленному для связи на информационном щите, корреспонденту «Фонтанки» не ответили. На звонок в аффилированную компанию нам сообщили, что сотрудники канцелярии, номер которой размещён на инфощите, сегодня отдыхают. Номером телефона Максима Михайловича Панкеева, который указан как руководитель строительства, поделиться с нами не смогли и рекомендовали звонить во вторник.



Квартал, где располагается будущая школа — новый. Вокруг стройплощадки стоят 25-этажные заселённые новостройки. Место строительства новой школы две с половиной недели назад посещала высокопоставленная комиссия во главе с вице-губернатором Николаем Линченко, председателем комитета по строительству Игорем Креславским и управляющим «Фондом капитального строительства и реконструкции» Арзу Фаталиевым. По результатам осмотра чиновники отчитались о 85-процентной готовности школы. Согласно сообщению с сайта правительства Санкт-Петербурга, оставшиеся строительные работы должны были сосредоточить преимущественно на внутренней отделке. Необходимость ночных работ по устройству асфальтированного подъезда к школе в тексте никак не объясняется.

