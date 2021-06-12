В Петербурге в возрасте 73 лет скончался профессор консерватории, пианист Сергей Урываев. С 1975 года он преподавал на кафедре камерного ансамбля, был ее профессором.
«Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — еще одна тяжелая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса», — цитирует ТАСС ректора консерватории Алексея Васильева.
«Сергей Урываев был музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком, интеллигентнейшим ленинградцем, — вспоминают о нем в музыкальном училище имени Римского- Корсакова, напоминая, что Сергей Александрович прослушивал почти всех пианистов, получивших диплом училища в последние десятилетия. — Был довольно прост в общении, как педагог — всегда наполнен внутренним светом».
Урываев сам был выпускником вуза, которому отдал десятилетия, — среди его педагогов были такие фигуры, как Самарий Савшинский, Владимир Нильсен и Павел Серебряков.
Заслуженный артист России, он также вел концертную деятельность, выступал на сцене Петербургской филармонии и на других известных академических площадках Петербурга и за его пределами.