В Петербурге в возрасте 73 лет скончался профессор консерватории, пианист Сергей Урываев. С 1975 года он преподавал на кафедре камерного ансамбля, был ее профессором.



«Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — еще одна тяжелая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса», — цитирует ТАСС ректора консерватории Алексея Васильева.



«Сергей Урываев был музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком, интеллигентнейшим ленинградцем, — вспоминают о нем в музыкальном училище имени Римского- Корсакова, напоминая, что Сергей Александрович прослушивал почти всех пианистов, получивших диплом училища в последние десятилетия. — Был довольно прост в общении, как педагог — всегда наполнен внутренним светом».