В Петербурге может появиться музей трёхмерных исторических панорам на базе «Ленфильма»

На реализацию трехмерной панорамы о сотрудниках киностудии в годы Великой Отечественной войны выделено 48 млн рублей из Фонда президентских грантов. Это самый крупный грант из всех выделяемых от имени президента России.

Детали проекта «Фонтанке» 12 июня рассказал его автор Дмитрий Поштаренко. Новая экспозиция «Невского баталиста» покажет дороги войны глазами кинооператоров и сотрудников «Ленфильма». В павильон переедут части панорамы «Дорога через войну»: самолёт, танки, фигуры героев.

«Но все они будут встроены в новую панораму так, что зритель не поймёт, что уже мог видеть их в пространстве «Севкабель», — рассказал Дмитрий Поштаренко «Фонтанке». — Это будет совершенно новая экспозиция. Я надеюсь, со временем этот павильон станет постоянным музеем трехмерных панорам. Это моя надежда, то, чем наш коллектив «Невского баталиста» жил все годы с момента создания «Подвига знаменосцев». Я чувствую, что город — за нас. Отзывы посетителей панорамы в «Севкабеле» тоже придают сил. И это будет наша последняя попытка создать такой музей в Петербурге. Потому что разбирать созданную панораму — это все равно что своими руками убивать что-то живое, больше мы на это не пойдём».