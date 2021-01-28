Трехмерная панорама «Дорога через войну» переедет из «Севкабеля» на «Ленфильм». Идею одобрил Владимир Путин

Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» переедет из пространства «Севкабель» в один из исторических павильонов «Ленфильма». Идею одобрил президент России Владимир Путин, который вспомнил о масштабном петербургском проекте во время посещения Музея Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомился с масштабной экспозицией «Подвиг народа», которая была серьезно обновлена и доработана к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. «В рамках работы над этой экспозицией были объединены разные команды, от театральных художников до создателей мультимедийного контента, — рассказал участник этого проекта, автор трехмерных исторических панорам Дмитрий Поштаренко. — Наша команда «Невский баталист» создала для экспозиции реконструкции панорам Великого Новгорода, Брестской крепости и Янтарную комнату. Один из самых ярких элементов выставки — фрагмент разрушенного памятника «Тысячелетие Руси». Посетители экспозиции идут мимо частей монумента, погруженных в снег. Монтаж пришлось проводить в непростое время. Многим участникам этой работы пришлось буквально ночевать в кабинетах. Ночь в музее — это как раз про создание этой выставки».

Частью экспозиции стала подлинная решетка заграждения Брестской крепости, которую ее директор подарил «Невскому баталисту». А чтобы воссоздать Янтарную комнату, Дмитрий Поштаренко и его команда обратились к реставрационным мастерским, которые воссоздавали этот памятник для Екатерининского дворца. Детали рельефа утраченной Янтарной комнаты мастера «Невского баталиста» выполняли по тем же фотографиям и схемам, но из пластика. Экскурсия для президента завершилась около панорамы взятия Рейхстага, которая несколько лет назад по поручению Владимира Путина была перевезена из павильона Ленэкспо в Музей Победы. «Раньше панорама Рейхстага смотрелась достаточно обособленно, но теперь весь этаж музея превратился в целостное повествование о Великой Отечественной войне, — говорит Дмитрий Поштаренко. — Я напомнил президенту, что ровно год назад в Петербурге мы с ним так же осматривали масштабную панораму «Дорога через войну» в пространстве «Севкабель». Я выразил сожаление, что в Петербурге до сих пор нет музея, похожего на Музей Победы. На сегодняшний день есть договоренность, и город поддерживает эту идею — о переезде панорамы «Дорога через войну» на «Ленфильм». На новом месте экспозиция немного изменится, повествование будет вестись от лица фронтовых корреспондентов. Мы уже подали заявку на президентский грант, чтобы осуществить этот проект.