В России за сутки насчитали более 12,5 тысячи заболевших COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге держится на одном уровне. Если вчера зафиксировали 859 заразившихся, то сегодня их число — 863. С начала пандемии в Петербурге насчитали 449 001 случай COVID-19. Наибольший вклад в коронавирусную статистику сегодня вносит Москва с 5853 случаями.



В России зафиксировали 5 180 454 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 125 674 (14 805 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 396 жизни (45 в Петербурге).

Во всем мире насчитали уже почти 175 миллионов заболевших коронавирусом. По числу выявленных случаев Россия занимает шестое место. Больше всего инфицированных зафиксировали в США — 33,4 миллиона.