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В России за сутки насчитали более 12,5 тысячи заболевших COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти

За прошедшие сутки в РФ насчитали 12 505 случаев коронавируса. Накануне этот показатель был 11 699. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией от 11 июня.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге держится на одном уровне. Если вчера зафиксировали 859 заразившихся, то сегодня их число — 863. С начала пандемии в Петербурге насчитали 449 001 случай COVID-19. Наибольший вклад в коронавирусную статистику сегодня вносит Москва с 5853 случаями.

В России зафиксировали 5 180 454 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 125 674 (14 805 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 396 жизни (45 в Петербурге).

Во всем мире насчитали уже почти 175 миллионов заболевших коронавирусом. По числу выявленных случаев Россия занимает шестое место. Больше всего инфицированных зафиксировали в США — 33,4 миллиона.

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Комментарии (12)

bash
Футбол, футбол!
Ковиду - гол!
Oleg_I
Впечатляющий рост, на самом деле. На прошлой неделе было менее 9000. Это +30% только по официальным данным. И это с учетом того, что в провинции вообще нет никакого нормального контроля. В Москве-Питере можно хотя бы тест сдать.
Valera SPb
Не прививаются, маски сняли, другого и быть не могло. Глупость она наказуема. Ну так пусть болеют. Лишь бы медицина выдержала.
Для справки: я привился.
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