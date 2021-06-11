МВД и Минтранс хотят через месяц согласовать проект по электросамокатам

Минтранс и МВД через месяц могут согласовать в окончательной редакции проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты.
«О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное, [проект постановления] снова пойдет в правительство», — сообщил начальник научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в интервью ТАСС, опубликованном
Проект был разработан два года назад, но процесс затормозила «регуляторная гильотина». «Потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД без их переиздания целиком. То есть любую запятую даже [чтобы] исправить, надо целиком переиздавать ПДД», — отметил Митрошин.
В Петербурге, напомним, работа сервисов кикшеринга очень резко изменилась в последние дни. После инцидентов с пострадавшими в организации пришли следователи.