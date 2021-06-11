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МВД и Минтранс хотят через месяц согласовать проект по электросамокатам

Минтранс и МВД через месяц могут согласовать в окончательной редакции проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты.

«О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное, [проект постановления] снова пойдет в правительство», — сообщил начальник научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в интервью ТАСС, опубликованном 11 июня.

Проект был разработан два года назад, но процесс затормозила «регуляторная гильотина». «Потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД без их переиздания целиком. То есть любую запятую даже [чтобы] исправить, надо целиком переиздавать ПДД», — отметил Митрошин.

В Петербурге, напомним, работа сервисов кикшеринга очень резко изменилась в последние дни. После инцидентов с пострадавшими в организации пришли следователи. 2 июня в Петербурге самокатчики сбили трёх детей, и на следующий день в кикшеринговых компаниях провели обыски. Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Крупнейшие сервисы заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. Это происходило на фоне процессуальных действий городского СК, сотрудники которого продолжили опечатывать самокаты (уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг). Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Сейчас на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысячи самокатов. Решением проблемы нового средства передвижения занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (4)

SapienS
Если колёсным нелюдям полностью не запретят езду по тротуарам, то в скором времени пешеходы начнут скидывать мразей на проезжую часть, ибо беспредел этот уже не лезет ни в какие рамки.
Karl111
если ограничат как хотели езду по тротуарам только на электровениках массой до 35 кг то это будет полной профанацией
Мимопрохожу
Не знаю уж, кто и чью работу приостановил, но вечером 10 июня самокаты вернулись в центр. Точно наблюдался Whoosh и ещё какая-то сиреневая хрень. Так что запрет получился не очень эффективным - как, впрочем, и многие другие из активностей Смольного.
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