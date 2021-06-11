МВД и Минтранс хотят через месяц согласовать проект по электросамокатам

Минтранс и МВД через месяц могут согласовать в окончательной редакции проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты.



«О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное, [проект постановления] снова пойдет в правительство», — сообщил начальник научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в интервью ТАСС, опубликованном 11 июня .

