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Температура в Петербурге пока ещё выше нормы, но к выходным погода готовит сюрпризы

В Петербурге 11 июня до 24–26 градусов, без осадков

Последний рабочий день перед длинными праздниками в Северной столице будет самым погожим: в субботу возможны дожди, а в воскресенье — грозы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов поднимется до 24–26.

И ночная, и дневная температуры сегодня повышенные: чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 11 июня в городе столбик термометра поднимается с 9 до 23 градусов и бывает облачно с прояснениями. Холоднее всего в этот день было в 1982 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4, а теплее всего — в 1998 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

По его данным на 06:50 утра, в Петербурге преимущественно 16–17 градусов, холоднее в Невском районе — плюс 15, теплее в Приморском и Курортном — 18 градусов. Штиль — 0 м/с. Атмосферное давление нормальное — 760 мм рт. ст.

12 и 13 июня, по прогнозу СЗ УГМС, станет на пару градусов прохладнее, возможны кратковременные дожди, а в воскресенье и грозы. Атмосферное давление будет понижаться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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