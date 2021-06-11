Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
И ночная, и дневная температуры сегодня повышенные: чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет,
По его данным на 06:50 утра, в Петербурге преимущественно 16–17 градусов, холоднее в Невском районе — плюс 15, теплее в Приморском и Курортном — 18 градусов. Штиль —
12 и 13 июня, по прогнозу СЗ УГМС, станет на пару градусов прохладнее, возможны кратковременные дожди, а в воскресенье и грозы. Атмосферное давление будет понижаться.