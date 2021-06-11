Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов поднимется до 24–26.



И ночная, и дневная температуры сегодня повышенные: чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 11 июня в городе столбик термометра поднимается с 9 до 23 градусов и бывает облачно с прояснениями. Холоднее всего в этот день было в 1982 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4, а теплее всего — в 1998 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

